Schaatsteam IKO kan niet trainen in Inzell

De voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen is voor veel Nederlandse ploegen verstoord. Het Groningse Team IKO kan donderdag en vrijdag niet trainen in Inzell. De ijsbaan is dicht, omdat er twee Duitse schaatsers positief getest zijn op corona.

De hele Duitse ploeg is in quarantaine gegaan. Zowel de schaatsers als begeleiders van Team IKO worden donderdag getest. De ploeg wacht in een bubbel op de uitslagen daarvan. 'We vinden het goed dat ze hier geen halve maatregelen nemen', zeggen de trainers Erwin en Martin ten Hove. 'Door de ijsbaan te sluiten wordt voorkomen dat het virus rondgaat in de schaatswereld. Dat is heel belangrijk. Natuurlijk hadden we liever gewoon geschaatst. Maar als dit nodig is om iedereen coronavrij te houden, dan staan we daar helemaal achter.'

Niet naar huis

Vlak voor vertrek naar Inzell is het complete Team IKO getest. Er is niet overwogen om naar huis terug te keren. 'Er werd al snel duidelijk dat de baan zaterdag weer open gaat. Naar huis gaan lijkt niet nodig zolang de uitslagen maar negatief blijven.'

In het weekend staan er trainingswedstrijden op het programma in de Max Aicher Arena in het Zuid-Duitse dorp.

