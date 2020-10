OM eist taakstraf voor 71-jarige oom die nichtje aanrandde

De destijds negentienjarige vrouw studeerde in Groningen, maar had nog geen kamer. Ze kon tijdelijk bij haar oom wonen. In de badkamer zou ze door de man zijn betast. Overstuur stapte ze in de bus naar haar moeder in Stadskanaal. Die belde de politie.

'Lekker is voor mij hetzelfde als mooi'

De 71-jarige man erkende donderdag tegenover de rechters dat hij die dag in de badkamer het meisje toesprak met 'Wat zie je er toch lekker uit'. Ook had hij haar omhelst. Meer was er niet gebeurd.

'Het was opbeurend bedoeld', zei de man. 'Lekker is voor mij hetzelfde als mooi', stelde hij. Het nichtje was slechts gekleed in ondergoed. De man vond zijn uitspraak achteraf onhandig, maar hij had er geen kwaad ingezien.

In het begin begon het wat onschuldig. Een aai over de arm, en daarna over haar been en toen verder Officier van Justitie

Het slachtoffer woonde vanaf juli 2017 bij de man in. 'In het begin begon het wat onschuldig. Een aai over de arm, en daarna over haar been en toen verder', zei de officier.

Onzedelijk betast

Op een dag stond het nichtje in de badkamer. De oom liep onverhoeds de badkamer in. Vervolgens zou hij haar hebben omhelst en onzedelijk hebben betast.

De vrouw deed uiteindelijk in november 2017 aangifte. Ze las op zitting uit haar slachtofferverklaring voor dat haar oom haar vertrouwen had geschaad. De vrouw is kort in behandeling geweest bij een psycholoog. Ze voelde zich na de gebeurtenis een tijdlang depressief en brak haar studie af. De vrouw eist 3500 euro smartengeld. De officier vond aanranding bewezen.

Meneer komt met een andere versie dan het slachtoffer. Punt is dat zij overstuur uit uw woning vertrok en nooit meer terugkwam Officier van Justitie

'Meneer komt met een andere versie dan het slachtoffer. Punt is dat zij overstuur uit uw woning vertrok en nooit meer terugkwam.'

Blunder Openbaar Ministerie

De zaak stond op 22 augustus voor behandeling gepland. Echter, het Openbaar Ministerie had toen verzuimd het slachtoffer uit te nodigen voor de rechtszitting. De vrouw wilde gebruik maken van haar spreekrecht, maar was niet op de hoogte gebracht dat de zaak op die dag diende.

De vrouw had vorig jaar in juni laten weten dat zij een advocaat in de arm had genomen en gebruik wilde maken van haar spreekrecht.

De officier van justitie kon in augustus in het dossier niet terugvinden dat de vrouw was uitgenodigd. Om dit te kunnen herstellen vroeg ze de rechtbank de zaak aan te houden. De rechter ging hier toen in mee. Zodoende stond de zaak donderdag opnieuw op de rol.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.