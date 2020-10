ProRail sluit onbewaakte overgang in Hoogezand na dodelijke aanrijding

ProRail sluit eind volgende week een onbewaakte spoorwegovergang in Hoogezand waar in augustus 2019 een dodelijke aanrijding plaatsvond. De overgang leidt naar de woning van de familie Franssen; ProRail gaat die woning op een andere manier aansluiten op de openbare weg.

'Op 16 oktober worden de hekken en sloten langs het spoor doorgetrokken, en kunnen mensen de rails op die plek niet meer over', zegt ProRail-woordvoerder Aldert Baas.

Meer en snellere treinen langs overweg

De overgang wordt weggehaald in de week dat er op het traject tussen Groningen en Oost-Groningen meer werkzaamheden plaatsvinden. Vanaf eind dit jaar rijden er meer treinen: ook gaat dan een sneltrein rijden tussen Groningen en Winschoten.

Er gaan nu meer en snellere treinen rijden; een belangrijke reden de overgang nu weg te halen Aldert Baas - woordvoerder ProRail

Dat die trein er komt is een belangrijke reden dat de spoorwegovergang verdwijnt, zegt Baas. 'De onveilige situatie die er nu is, is al niet wenselijk. Er gaan nu meer en snellere treinen rijden; een belangrijke reden de overgang nu weg te halen.'

Recht op gebruik overgang is ingetrokken

ProRail, de gemeente Midden-Groningen en de familie Franssen zijn sinds het dodelijke ongeluk op 12 augustus 2019 met elkaar in gesprek over een oplossing voor het probleem. De partijen wijzen daarbij geregeld naar elkaar.

Inmiddels heeft ProRail het recht van de familie Franssen om de overweg te gebruiken per 1 oktober ingetrokken, zegt woordvoerder Baas. Totdat ProRail de nieuwe aansluiting tussen de openbare weg en het woonerf van Franssen heeft gemaakt, kan die familie de overweg nog wel gebruiken.

De aansluiting op de openbare weg komt aan de achterkant van het woonhuis. ProRail koopt daarvoor grond aan bij de gemeente Midden-Groningen. 'We willen deze zaak op die manier tot een goed einde brengen', zegt Baas. Over de kosten die dat met zich meebrengt wil de spoorbeheerder niets zeggen.

Nog in gesprek

De familie Fransen moet zelf zorgen dat zij van de aansluiting gebruik kunnen maken. 'Zij moeten er op hun erf voor zorgen dat het één geheel wordt', legt Baas uit. Hoe dat er precies gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Daarover is ProRail nog met de familie in gesprek, laat Baas weten. 'Wij willen hen daarbij helpen', klinkt het.

De familie Franssen laat weten dat er nog geen overeenkomst is over de aansluiting van hun woonerf op de openbare weg. 'We zijn nog in gesprek over de exacte voorwaarden', zegt Bert Franssen. De familie verwacht later deze week met een meer uitgebreide reactie te komen.

