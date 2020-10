Miljoenen voor Hyperloop-testbaan bijna binnen

’Het ziet er goed uit’, zegt Julliette de la Rie van Hardt Hyperloop. ‘De gesprekken gaan de goede kant op.’

Hardt heeft in de afgelopen maanden gesproken met partijen uit binnen- en buitenland. Welke dat precies zijn, wil Hardt nu nog niet kwijt. Wel zegt De la Rie dat investeringsmaatschappijen en bedrijven volop interesse tonen om deel te nemen.

De bouw ten noorden van Meerstad van de testbuis voor het supersnelle vervoermiddel kost ongeveer 25 miljoen euro. Bij de presentatie van de projectplannen, eind vorig jaar in Delft, zei Hardt rond de tien miljoen daarvan al binnen te hebben.

Een van de belangrijkste geldschieters is het bedrijf Koolen Industries van groeninvesteerder en Booking.com-oprichter Kees Koolen. Een ander deel van het bedrag komt van een ‘internationaal bedrijfsconsortium’.

Idealisme

Investeerders worden aangetrokken door wat heet 'het disruptieve karakter' van de Hyperloop. Vaak zit er ook enig idealisme achter. Het Belgische fonds Venture Campus bijvoorbeeld investeert ook omdat de Hyperloop een enorme impact kan hebben op de samenleving en ecologie, zegt directeur James Troch van Venture Campus.

Omdat het de levens van onze kinderen kan verbeteren en de levensduur van de planeet verlengt Oud-prof Gregory van der Wiel (Block Party) over waarom hij investeert in de Hyperloop

Ook oud-profvoetballer Gregory van der Wiel investeert met zijn fonds Block Party in Hardt Hyperloop omdat het 'de levens van onze kinderen kan verbeteren en de levensduur van de planeet verlengt'.

Hardt heeft ook een hele serie bedrijven aan zich weten te binden die het project steunen met kennis of faciliteiten. Zo doen onder meer Tata Steel, bouwbedrijf BAM, de Schiphol Groep, de NS en de Deutsche Bahn mee.

Rijk en provincie

De Provincie Groningen heeft drie miljoen euro toegezegd. Geld dat komt uit het Ruimtelijk Economisch Programma voor Noord-Nederland. Maar er zijn ook nog andere regionale subsidiemogelijkheden waar de stichting European Hyperloop Center aanspraak op kan maken.

Initiatiefnemer Hardt wacht nog op een beslissing van het Rijk over steun aan de startup. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen is enthousiast over het innovatieve vervoersconcept van de Delftse startup, maar liet voor de zomer in antwoord op kamervragen van D66 ook weten dat ze het project in Groningen een zaak van de markt en de regio vindt.

De minister zette wel de deur op een kier door te zeggen dat nieuwe gesprekken van de ministeries I en W en Economische Zaken en Klimaat met Hardt daar verandering in kunnen brengen. Hardt laat weten optimistisch te zijn over de inhoud van een brief die het bedrijf op korte termijn van de ministeries hierover verwacht.

De vijf opties van de Hyperloop. (Foto: RTV Noord)

Vijf varianten

Los van de financiën heeft Hardt de voorbereidingen van de bouw van de testbuis met een bezoekers- en onderzoekscentrum de afgelopen maanden voortgezet. In een driehoek tussen het Slochterdiep en het Eemskanaal zijn nu vijf varianten in studie. Het traject wordt ingepast in een zonnepark dat in hetzelfde gebied is gepland door de Gemeente Groningen.

In een reeks inspraaksessies zijn de varianten gepresenteerd aan omwonenden, die ook via een participatieteam zijn betrokken. Veel buurtbewoners zijn ongelukkig met de plannen omdat ze vrezen voor overlast, verlies van uitzicht en dalende huizenprijzen.

Voor de realisatie van het project en het beheer van de testbaan heeft Hardt de stichting European Hyperloop Center opgericht. Een van de bestuursleden van de stichting wordt Betty de Boer, tot begin 2017 VVD-Tweede Kamerlid en nu directeur van de Regio Groningen-Assen.

Hyperloop, wat is het ook alweer?

Het bedrijf Hardt Hyperloop is het geesteskind van een groep studenten van de TU in Delft. Zij wonnen in 2017 een competitie die Tesla-ondernemer Elon Musk had uitgeschreven voor het beste hyperloop-plan.

De Hyperloop is een transportsysteem waarbij capsules met personen of goederen tot duizend kilometer per uur door vacuümbuizen bewegen. Een rit Amsterdam-Parijs kan dan in een half uur. De werking van de hyperloop doet denken aan buizenpost, maar behalve van luchtdruk wordt er ook gebruik gemaakt van magnetisme.

Voor Groningen is de komst van de testfaciliteit een opsteker met internationale uitstraling. De baan wordt opengesteld voor ontwikkelaars uit de hele wereld. Bureau Berenschot heeft berekend dat het permanent zo’n vierhonderd banen oplevert. Daar gaat de bouw nog aan vooraf, waar Hardt lokale bedrijvigheid voor wil inschakelen. Berenschot verwacht dat de testbaan in Meerstad allerlei innovatieve bedrijvigheid aantrekt.

Lees ook:

- Vijf opties voor route nieuwe Hyperloop

- Hyperloop op zoek naar de ontbrekende miljoenen

- Hyperloop-directie beleefde rollercoaster-rit