BAT onderzoekt sluiting tabaksfabriek Niemeyer in Stad, 185 banen op de tocht

British American Tobacco onderzoekt of de productie van shagtabak bij BAT Niemeyer in Groningen kan worden verplaatst naar Hongarije en Duitsland. Dat zou het einde betekenen voor de tabaksfabriek in Stad waar 185 mensen werken.

BAT Niemeyer, voorheen bekend als Koninklijke Theodorus Niemeyer B.V. is onderdeel van British American Tobacco.

Minder verkoop van sigaretten en shag

De sluiting van de fabriek is één van de scenario's waar de directie van BAT aan denkt. Een ander plan van het bedrijf is om alternatief werk naar Groningen te halen. Maar dat er veranderingen nodig zijn, is volgens woordvoerder Cees Foet van BAT wel duidelijk.

'Er is geconstateerd dat de consumptie van sigaretten en shag achterblijft bij de verwachtingen. Vandaar dit onderzoek.'

Aantal fabrieken terugschroeven

Vanwege die marktomstandigheden besloot BAT onderzoek te doen naar de verschillende productielocaties in Europa. Dat zijn er momenteel drie voor shagtabak en zes voor sigaretten. Het bedrijf ziet nu voordelen in het samenbrengen van de productie op minder locaties.

Het spreekt voor zich dat we onze mensen in Groningen op de hoogte zullen houden van de stand van zaken Cees Foet - woordvoerder BAT Niemeyer

Raken 185 werknemers hun baan kwijt?

De aanbeveling om productie in de fabriek in Groningen over te brengen naar Hongarije en Duitsland treft mogelijk 185 werknemers. Of zij allemaal hun baan kwijtraken, is op dit moment nog niet duidelijk.

'Het spreekt voor zich dat we onze mensen in Groningen tijdens de stappen in het proces op de hoogte zullen houden van de stand van zaken', aldus Foet.

Ondernemingsraad en vakbonden op de hoogte

De ondernemingsraad van BAT Niemeyer wordt betrokken bij de vervolgstappen van het donderdag aangekondigde onderzoek. Ook de vakbonden zijn geïnformeerd.

Lees ook:

- Bonden slepen 'ruimhartig' sociaal plan uit het vuur bij BAT Niemeyer