Onveilige flats in Winschoten: ‘Ik zag een stuk beton liggen, afkomstig van mijn gevel’

Dave Kaptein woont in een flat in Winschoten en besluit afgelopen vrijdag een melding van een acuut onveilige situatie te doen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Hij bleek gelijk te hebben. Sterker nog: niet alleen zijn flat, maar twee naburige flats blijken ook niet helemaal veilig.

Drie flats

De flats staan aan de Iepen- en de Kastanjelaan en tellen gezamenlijk 54 appartementen, zowel koop als huur. Kaptein is een van de huurders en ziet al langer dat de flats in kwaliteit achteruit gaan.

‘Het beton van de balkons is al langer aan het afbrokkelen, dat was wel bekend. Maar de gevels beginnen nu dus ook. Ik heb vrijdag direct contact opgenomen met het IMG. Zij kwamen ‘s avonds nog langs, toen is het blok direct afgezet met hekken.’

Een van de beschadigde balkons (niet die van Kaptein) (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De melding van Kaptein bleek gegrond: er is inderdaad kans op naar beneden vallende betonstukken. Niet alleen in zijn flat, ook de flats die voor en achter de zijne staan. Die hebben eveneens te maken met afbrokkelende balkons en gevels met loszittende stukken beton.

Veiliggesteld

Dat was reden voor het IMG om niet alleen hekken te plaatsen, maar ook andere loszittende betonstukken te verwijderen. Dat is tijdens een inspectie gebeurd. Gevolg: drie gebouwen vol met gapende gaten in zowel de balkons als de gevels.

Kaptein: ‘Het is niet zo dat wij ons nu ineens onveilig voelen, maar de zorgen zijn er wel. Er moet nu actie ondernomen worden.’ De onderbuurvrouw laat weten geen prettig gevoel meer te hebben over het balkon. 'Je weet nu gewoon niet hoe veilig het nog is om daarop te staan.'

Voor Kaptein is duidelijk wat er moet gebeuren: ‘De flat is negentien jaar geleden voor het laatst gerenoveerd en het zijn flatjes uit de jaren 60. Ze moeten dit gewoon helemaal opnieuw renoveren. Of maak het met de grond gelijk. Het is even afwachten. De zorgen zijn er, helemaal nu je weet hoe groot de problemen zijn.'

Schadevergoeding

De Vereniging van Eigenaren van de drie gebouwen heeft eerder al schade geconstateerd en dat gemeld. Want niet alleen buiten, ook binnen is sprake van schade. Centimeters lange scheuren lopen door de muren. Het is nog onbekend of dat is veroorzaakt door gaswinning.

Het IMG laat weten dat de aanvraag voor de schadevergoeding nu prioriteit krijgt. Ook komt er nog een onafhankelijk deskundige langs die gaat kijken of de ontstane schade wel of niet is veroorzaakt door mijnbouw.



