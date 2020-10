Zalencentrum Balk gaat na zeventig jaar dicht: 'Door corona is het niet meer te doen'

Balk is een begrip in Zuidhorn. De horecagelegenheid zit bijna zeventig jaar in het dorp.

Bert Balk (53) runt de zaak ruim twintig jaar samen met zijn vrouw Marieke. Het is de derde generatie van het familiebedrijf, die is opgericht door zijn opa en oma. Het was dan ook een lastige keuze om te stoppen: 'Ik wilde doorgaan tot mijn zestigste, maar door corona is het niet meer te doen. Elke persconferentie krijg je tik op tik en veel afzeggingen. Ik zie het somber in.'

'Reclame mag niet baten'

Het is voor de familie Balk een roerige week, omdat zoon Remco (19) namens FC Groningen afgelopen weekend nog de winnende treffer maakte tegen Ajax.

In menig interview vertelde de voetballer dat hij vaak meehielp in de afwas. 'Remco grapte al: heb ik net reclame voor jullie gemaakt, gaan jullie ermee stoppen.'

Niet langer horeca

Balk heeft het bedrijf verkocht aan zijn zwager. Wat die ermee gaat doen, is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat Zalencentrum Balk veer waarschijnlijk ophoudt te bestaan als horecabedrijf.

'Ik ben nu nog gezond, ik kan alle rekeningen betalen. Maar maandag of dinsdag komt er waarschijnlijk weer een persconferentie en voor je het weet zijn alle boekingen afgezegd. Dat wil ik voor zijn', zegt Bert Balk.

Het bedrijf sluit uiterlijk 1 november de deuren.



