Hoogbejaarde man wacht drie uur tevergeefs op taxibus

Hendrik Blaauw in zijn woning in Noordbroek (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

‘Ik was op bezoek bij mijn nicht in Siddeburen’, verhaalt hij, thuis in Noordbroek. ‘Om half vijf was het tijd om naar huis te gaan. Mijn nicht belde een taxi die er over een half uur zou zijn. Maar het busje kwam niet, waarop mijn nicht het nog eens probeerde. Maar ook toen kwam er niets. Nog een keer gebeld, en toen zei die mevrouw aan de telefoon dat er een busje onderweg was. Maar die was er na een uur nog niet.'

'De zenuwen hadden me goed te pakken'

'Uiteindelijk hebben de buren me met hun eigen auto terug naar Noordbroek gebracht’. Het hele avontuur is Blaauw niet in de koude kleren gaan zitten. ‘De zenuwen hadden me goed te pakken. Mijn nicht zei: 'trek het je niet aan', maar ik ben 91, je weet hoe dat gaat. En het is niet de eerste keer, ik heb ook al eens drie en een half uur in Foxhol staan wachten.'

Het verhaal van Blaauw staat niet op zichzelf. Ook Hans en Gea Halmingh uit Stadskanaal hebben erg lang moeten wachten op een taxibus van Connexxion. Beiden waren in het Martini Ziekenhuis in Stad geweest. ‘Het begon er al mee dat we niet meer in het ziekenhuis zelf mogen wachten’, zegt Hans Halmingh. ‘Dat heeft waarschijnlijk te maken met coronamaatregelen.’

'Anderhalf uur in de kou'

Beiden zijn zeer slecht ter been en moesten buiten bij de ingang wachten. ‘Daar hebben we anderhalf uur in de kou en op de tocht gezeten’, zegt Hans Halmingh. ‘En het was niet de eerste keer dat het busje te laat kwam om ons op tijd op onze afspraak te brengen, ook al bestellen we de bus ruim op tijd.’

Onderbezetting

Connexxion zegt in een reactie dat de lange wachttijden veroorzaakt zijn door onderbezetting omdat chauffeurs op corona getest moesten worden. De problemen zouden inmiddels opgelost zijn.

