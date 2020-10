Scholen worstelen met corona: minder leerlingen en eerder vakantie

Het Montessori Lyceum in Groningen en Haren wil na de herfstvakantie minder leerlingen tegelijkertijd in school hebben. De campus van het Dollard College in Winschoten blijft vrijdag helemaal dicht, vanwege een tekort aan leerkrachten.

Anderhalve meter onvoldoende mogelijk

Op het Montessori Lyceum blijft vanaf maandag 19 oktober elke dag een leerjaar thuis. De school laat in een brief aan ouders weten dat het anders niet voldoende lukt de anderhalve meter afstand tussen docent en leerlingen te houden.

Het overkoepelend bestuur Openbaar Onderwijs Groningen heeft Arbo Unie een onderzoek laten doen en daaruit komt dezelfde conclusie. Het advies van de onderzoekers is strenger handhaven en meer ruimte creëren in school. Leerlingen die een dag thuis blijven werken daar aan huiswerk of de weektaak die hun docenten hebben opgeven.

Direct na de start van het schooljaar in augustus besloot het Stadslyceum ook al tot deze maatregel. Die liep aanvankelijk tot de herfstvakantie; inmiddels heeft de school besloten hier langer mee door te gaan.

Vervroegd vakantie

Op de vestiging van het Dollard College in Winschoten is één leraar besmet geraakt met het coronavirus. De medewerkers die met de desbetreffende leraar in contact zijn gekomen worden getest op het coronavirus. Daarom is besloten de komende herfstvakantie met een dag te vervroegen: leerlingen hebben dus deze vrijdag vrij.

'Er zou simpelweg te veel lesuitval ontstaan. Daardoor heeft de directeur het besluit genomen om de school te sluiten', zegt een woordvoerder van Onderwijsgroep Noord, waar de vestiging onder valt.



