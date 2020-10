Westerkwartier inventariseert bluswatervoorziening: 'Nog 125 witte vlekken'

'We zijn hard bezig om die lijst nóg korter te krijgen', zegt burgemeester Ard van der Tuuk. Vandaar dat hij samen met de brandweer langs verschillende waterbronnen in z'n gemeente trekt om te kijken hoe de vlag erbij hangt.

Vorig jaar bedroeg het aantal 'witte vlekken' in Westerkwartier nog 1214

Te weinig bluswater

Het komt in de praktijk nog weleens voor dat de brandweer een brand moet blussen en vervolgens met te weinig bluswater komt te zitten, zegt Johan Bosklopper van de brandweer.

De oplossing? 'Brandkranen in de bebouwde kom', zegt Bosklopper, 'en daarbuiten ook brandkranen, zij het minder, plus open water. Dus sloten, kanalen en geboren putten, zeg maar alles wat groot genoeg is om onze slangen in te hangen.'

In principe is het voldoende als we ons open water gewoon uitbaggeren en op peil houden Johan Bosklopper - brandweer

Op donderdagmiddag gaan Van der Tuuk en Bosklopper buurten bij een idyllisch bruggetje in de gemeente, waar de brandweer als het in de buurt moet blussen de slang inhangt. Van der Tuuk: 'Maar probleem is dat daar erg veel riet staat, en dat we ook niet goed meer weten hoe diep het precies is. Vandaar dat we daar even gaan kijken.'

Schaarste

Opties om de schaarste aan bluswater te ondervangen, zijn bijvoorbeeld blusvijvers en waterpompen. Maar, houdt Bosklopper voor: 'In principe is het voldoende als we ons open water gewoon uitbaggeren en op peil houden.'

Daarnaast is er natuurlijk altijd nog het water dat in de bluswagen meegaat. 'Daarmee kunnen we ongeveer een kwartier blussen.'

Lees ook:

- Onderzoek naar uitbreiding bluswatervoorziening Westerkwartier

- Kwart van alle 'witte vlekken' in gemeente Westerkwartier