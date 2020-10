Coronatest doen zonder klachten? 'Voor mijn vakantie moet ik het kunnen aantonen'

Op de eerste dag is het rustig op de kleine testlocatie op de parkeerplaats van winkelcentrum De Hooge Meeren. Volgens medewerkster Noa Steenbergen zijn er nog geen tien testen afgenomen. ‘Mensen moeten nog even weten dat we er zijn. Op onze locatie in Stad zijn vandaag bijvoorbeeld al tweehonderd testen afgenomen.’

De testen van HetHuisartslab zijn in principe hetzelfde als de test die je bij de GGD doet, vertelt Steenbergen. Wachten op de uitslag duurt even lang als bij de GGD. Verschil is wel dat je sneller aan de beurt bent; als je je 's ochtend aanmeldt kan je vaak 's middags al terecht.

'Zekerheid'

Rond één uur waren er twee mensen bij de locatie. Ondanks dat het niet druk is, staan ze beiden te wachten op de coronatest, waarom? ‘We hadden allebei een kauwgommetje in en dat mag niet’, legt een vrouw in de wachtruimte uit. En dus moeten ze wat tijd overbruggen tot testen zin heeft.

De vrouw is hier omdat ze zaterdag op vakantie gaat. ‘Ik kreeg bericht dat ik moest kunnen aantonen dat ik geen corona had, vandaar.’

De andere wachtende, een man, heeft een andere reden: ‘De partner van een collega heeft het virus, dus ik wil zelf zekerheid.’ Beiden hebben geen klachten en zullen de test zelf moeten betalen. Maar hoe komt dat?

Kosten voor de test worden vergoed

Huisarts Gerben Lochorn is met zijn praktijken aangesloten bij Het Huisartslab. Flinke winst maakt hij daar naar eigen zeggen niet mee. ‘Het is heel simpel: een test kost honderd euro. Als je voldoet aan de richtlijnen om getest te moeten worden dan wordt dat vergoed door de overheid.’

Testen zonder klachten is bij de GGD niet mogelijk, maar bij Het Huisartslab wel. ‘De kosten die we daarvoor maken verhalen we op de klant, want die kunnen wij niet declareren', aldus Lochorn. ‘Maar natuurlijk verdien ik er aan. Anders zou ik geen dak meer boven mijn hoofd hebben.’

Test voor chauffeurs die naar Duitsland rijden

Lochorn richt zich met de test onder meer op mensen die niet bij de GGD terecht kunnen. ‘Er is geen reden om mensen te testen zonder klachten’, legt hij uit. ‘Maar als je werkgever dat vraagt of je wilt naar Duitsland, een land dat een non covid-verklaring wil, dan zegt de GGD: ‘dat doen wij niet’.’

Lochorn test daarom onder andere chauffeurs die door Duitsland moeten rijden. ‘Wij zeggen: ‘die mensen moeten ook bediend worden’.’

Sneller

Waar je bij de GGD momenteel ongeveer drie dagen moet wachten voordat je getest kunt worden, is dit bij HetHuisartslab niet het geval. Lochorn: ‘Op dit moment kun je makkelijker bij ons terecht, want iedereen gaat massaal op de GGD af. Je kunt er natuurlijk op wachten dat, als alle aandacht op ons komt, wij straks ook een wachttijd moeten hanteren.’

HetHuisartslab doet zo’n driehonderd afnames per locatie, veel minder dan de GGD.

‘Testen kan ook gewoon hier’

De wachttijd was echter niet de reden voor Lochorn om dit te gaan doen. ‘Ik heb drie grote huisartspraktijken en het kwam mij ten gehore dat mensen in de omgeving door de GGD naar Zwolle of Assen werden gestuurd. Dat is wel idioot, want we kunnen hier ook gewoon testen.’

De testlocatie van HetHuisartslab in Hoogkerk (Foto: Eigen foto)

Hij vervolgt: ‘Vandaag heb ik in Hoogezand een locatie geopend. Als je daar woont en geen auto hebt maar wel klachten en de GGD zegt ‘kom maar naar Groningen’, hoe kom je daar dan? In het openbaar vervoer met klachten lijkt me niet verstandig. Hoogezand is de tweede grootste plaats van de provincie, hoezo kun je daar niet terecht voor een test?’

Beide bezoekers van de nieuwe testlocatie in Hoogezand waren wel bereid om te betalen voor de test. ‘Ik heb dat geld er wel voor over’, zegt de vrouw. Haar mede-wachtende sluit zich daar bij aan: ‘Kennis is macht.’



