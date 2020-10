Opluchting bij het Haydn na toekenning subsidie: 'Het orkest hoort hier echt wel thuis'

De provincie en gemeente Groningen steken gezamelijk 22 miljoen euro in de kunst en cultuursector. Eén van de organisaties die een geldbedrag mag verwachten is het Haydn Jeugd Strijkorkest (HJSO). Volgens orkestmanager Anna de Vries ging het dak eraf.

Een paar maanden geleden kreeg het strijkorkest nog een negatief subsidieadvies van de Kunstraad Groningen. 'We hebben een tijdje in spanning gezeten', vertelt De Vries. 'We hebben sinds die tijd ook actie gevoerd en vandaag kwam het verlossende woord.'

'Gelukkig denken gemeente en provincie Groningen er anders over dan de Kunstraad en hebben zij de keuze gemaakt om de klassieke muziek voor de komende vier jaar te steunen. Dat betekent ook dat de talentontwikkeling, waar wij ons mee bezig houden, door kan gaan', aldus de orkestmanager.

Kweekvijver

De Vries heeft wel een idee waarom de gemeente en provincie toch overstag zijn: 'Wij als HJSO gaan al ruim dertig jaar mee, we zijn dé plek voor jong strijkerstalent in het Noorden. Wij richten ons echt op talentontwikkeling, dat is onze kernactiviteit.'

Het opsporen en begeleiden van jong talent is een belangrijke taak van het orkest. 'Wij zijn een kweekvijver voor bijvoorbeeld het Prins Clausconversatorium hier in Groningen, voor het Noord Nederlands Orkest en voor conservatoria en orkesten in de rest van het land.'

'We zijn er nog niet'

Voor het geld heeft de organisatie al een bestemming. 'We besteden het geld echt aan onze kernactiviteit: de repetities. We repeteren elke week intensief met elkaar. Ook geven we concerten, hier in de regio en ook in de rest van het land. En we organiseren studieweekenden. Zo zijn we eigenlijk het hele jaar door actief', zegt De Vries.

Volgens haar zit de organisatie er financieel nog niet helemaal rooskleurig bij. 'Dat is iets té voorbarig. Naast subsidie is sponsoring ook voor ons van belang. Gasterra was tot voor kort onze hoofdsponsor, maar heeft vorig jaar aangegeven daar helaas mee te moeten stoppen.'

Op zoek naar nieuwe sponsor

'We zijn dus ook op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. We zijn er nog niet, maar met de subsidie kunnen we wel een belangrijk deel van onze activiteiten uitvoeren.'

De Vries: 'Een organisatie als het HJSO hoort echt wel thuis in Groningen, the city of talent.'



