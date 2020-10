Goedkoop tanken en boodschappen doen over de Duitse grens kan weer onbezorgd

De afgelopen week kreeg de Eems Dollard Regio (EDR) veel vragen over wat nou wel en niet mocht bij het reizen over de grens. Het kwam erop neer dat niet-essentiële reizen werden afgeraden. Nederlanders moesten bij een bezoek aan de noordelijke deelstaat ook een negatieve covid-19 test kunnen laten zien, als dit bijvoorbeeld in een winkel werd gevraagd.

Als toeristen niet in het bezit waren van een negatieve testuitslag, zouden ze volgens de Duitse overheid twee weken in zelfquarantaine moeten. Bij de grensovergang bij Bad Nieuweschans werd de afgelopen week overigens niet extra gecontroleerd.

Voorwaarden

De meld- en quarantaineplicht voor Nedersaksen is vanaf vandaag van de baan, onder voorwaarden. Zo wordt bezoekers gevraagd niet langer dan 24 uur te blijven. Doen ze dat toch, dan moeten ze alsnog in quarantaine of een geldige coronatest kunnen laten zien die niet ouder is dan 48 uur.

Andersom mogen inwoners van de deelstaat Nedersaksen nu ook weer naar de provincie Groningen komen, ondanks dat de regio nog steeds als risicogebied geldt voor Duitsers. Ze moeten wel binnen 48 uur weer terug zijn, anders moeten ze twee weken in quarantaine. Bij overtreding kan een boete volgen van 25.000 euro.

De 'oude' coronamaatregelen in Duitsland blijven gewoon gelden. Mondkapjes zijn op alle openbare plekken, restaurants en winkels nog steeds verplicht. In restaurants moeten gasten ook hun naam en telefoonnummer achterlaten. Tijdens het eten mag het mondkapje af, maar als de bezoeker in beweging komt moet het mondmasker weer op.

Blijdschap

'Ik denk dat de middenstand in Duitsland hier heel blij mee is, maar de Groningers ook', zegt Karel Groen van de EDR. 'Dit is goed voor de economie.'

Die mening deelt Bert Stuut, eigenaar van de Coop in Bad Nieuweschans. 'Toen ik hoorde over de versoepelingen was ik enorm blij. Ik heb tijdens de eerste lockdown mijn omzet zien halveren. De afgelopen week was het ook weer erg lastig. Ik heb wel zeventig man personeel in dienst, die moeten wel aan het eind van de maand hun geld hebben.'

De supermarkteigenaar verwacht niet dat het vandaag al heel druk gaat worden. 'We zagen dat er nog steeds wel Duitsers kwamen, dus het was niet zo dat ze wegbleven.'

