Vakbond over mogelijke sluiting tabaksfabriek: 'Het komt als een dreun'

'Dit zagen we wel een beetje aankomen, maar het is toch wel een schok voor het personeel.' Dat zegt FNV-bestuurder Eric Brouwer over de mogelijke sluiting van de tabaksfabriek in de stad Groningen.

British American Tobacco onderzoekt of de productie van shagtabak bij BAT Niemeyer in Groningen kan worden verplaatst naar Hongarije en Duitsland, zo werd donderdag bekend. Dat zou het einde betekenen voor de tabaksfabriek in Stad, waar 185 mensen werken.

Ernstige zorgen

'Dit is sneller dan verwacht', zegt Brouwer. 'Het gaat nog maar om een advies van het hoofdkantoor in Londen, maar die zijn tot nu toe altijd overgenomen. Dat baart ons ernstige zorgen.'

De ondernemingsraad (OR) van het bedrijf spreekt vandaag met het management. 'En wij doen dat volgende week. We moeten kijken of er nog wat aan te doen is. Dit is nog vers, het nieuws komt als een dreun binnen. Als we er nog ergens gaten in kunnen schieten, zullen we dat proberen.'

