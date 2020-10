Deze Dag: Van Lutjegast tot Tasmanië

Hij zag het levenslicht in Lutjegast, maar spreidde zijn vleugels in het eerste deel van de zeventiende eeuw uit. Op deze dag in de geschiedenis, op 10 oktober 1659, overleed Abel Tasman, ontdekkingsreiziger uit een klein Gronings dorp.

Een museum in zijn geboortedorp toont ruim 350 jaar na zijn dood dat Tasman een prominente plek in de historie heeft gekregen. Lokaal, regionaal, landelijk, wereldwijd. Wie had dat gedacht toen kleine Abel begin zeventiende eeuw naar zee ging, omdat dat nou eenmaal zo ging in het noorden van het land?

Dé expeditie waar hij voor altijd door herinnerd wordt, is die in 1642 naar het zogenaamde Zuidland. Tasman, die dan inmiddels met vrouw en dochter in Batavia (nu Jakarta) woont, krijgt de leiding over de ontdekkingsreis naar het Zuidland, waar de VOC vooral goud en zilver hoopt te vinden. Vanwege de slechte band met Spanje en Portugal hoopt men bovendien een nieuwe vaarroute richting Zuid-Amerika te vinden.

Tasman ontrafelt zeemijl voor zeemijl het Zuidland. En zee is meteen wat hij met meeste ziet, het gehoopte goud en zilver blijft uit. Wel ontdekt hij diverse eilanden, waarvan eentje ruim 200 jaar na het bezoek naar Tasman wordt genoemd. Tot die tijd heette wat wij nu kennen als Tasmanië anders, namelijk Van Diemensland, vernoemd naar de opdrachtgever van Tasmans expeditie.

De reislustige Lutjegaster krijgt tijdens deze expeditie niet helder voor de bril of Nieuw-Guinea verbonden is met het Zuidland. Hij mag enkele jaren later daarom opnieuw op reis, maar ook dan blijft dit antwoord uit. Wel brengt hij de Australische noordkust in kaart.

Na een derde expeditie naar de Filipijnen zwaait Tasman af bij de VOC. Als een van de rijkste inwoners van Jakarta slijt hij zijn laatste jaren.

Zijn naam blijft tot in de eeuwigheid verbonden met onze geschiedenis. Zo zijn er vele straten en pleinen vernoemd naar hem vernoemd, maar ook de vrij nieuwe Tasmantoren in Stad.

Bovendien heeft de gemeente Westerkwartier, waar Lutjegast onder valt, nog altijd een goede band met het door Tasman ontdekte land. Zo kreeg Richard Kempthorne, die twaalf jaar lang burgemeester van het Tasman District in Nieuw-Zeeland was, eerder dit jaar nog als eerste de Abel Tasmanpenning.

Zijn ontdekkingsjaren herleven op de website van het Abel Tasman Museum, waar tot in detail zijn reizen staan beschreven. Het museum zelf is overigens, geheel in Tasman-stijl, gevestigd aan de..... Kompasstraat.