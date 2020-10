Veel meer Duitsers in Groningen gesneuveld tijdens oorlog dan gedacht

'Ik verzamel foto's en voorwerpen over Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog', zegt Groenewold', en daar zitten ook foto's tussen van begrafenissen. Zo ben ik me af gaan vragen wie die jongens waren en wat het verhaal achter hun dood is. En dat is langzamerhand uitgegroeid tot een database van Duitse oorlogsdoden.'

'Je ziet dan dat er tijdens de bevrijding van Groningen in april 1945 zo'n vierhonderd Duitsers sneuvelen, maar in de periode mei 1940 tot april 1945 gingen er ook al ongeveer vierhonderd dood'.

Gewone soldaten met een bijzonder verhaal

Een van de ruim vierhonderd Duitsers die voor de bevrijding al om het leven kwam was 21-jarige Otto Tumbrink. Op 18 april 1945, vlak voor de bevrijding, waren kinderen aan het voetballen bij het luchtafweergeschut dat Tumbrink in Delfzijl bediende. Per ongeluk kwam de voetbal in een mijnenveld terecht en Otto probeerde de jongen, die daar zonder bij na te denken in was gelopen, te redden. Dat mislukte en beiden kwamen om het leven.

Andere Duitsers overleden als gevolg van ongelukken zoals een vrachtauto die te water raakte, ziektes zoals kanker en tuberculose of ze kwamen op mysterieuze wijze om het leven.

Zelfmoord of niet?

Hinrich Butt was zo'n soldaat wiens dood omgeven is met raadsels. De Duitser kwam in juli 1944 op zee tussen Zoutkamp en Schiermonnikoog om het leven. 'Hij was aan boord van een schip dat de Duitsers gevorderd hadden van de familie Toxopeus, de strandvoogd van Rottumeroog. Ik heb heel veel foto's, brieven en zelfs het lint dat op zijn graf lag teruggevonden. Maar wat er gebeurd is weet ik niet.'

Collage ter ere van Hinrich Butt (Foto: Ties Groenewold)

'Hij had een vrouw in Duitsland, maar ook een vriendin in Groningen. Misschien dat het hem allemaal te zwaar en ingewikkeld werd en dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Daar zijn wel meer voorbeelden van in de lijst, maar zeker weten doen we het niet'

Mythe van de Groninger bevrijding

'Ik maak deze database ook om te kijken welke Duitse eenheden er in Groningen zaten tijdens de oorlog en zo kom ik wel opmerkelijke dingen tegen. Er wordt al zeventig jaar beweerd dat er zwaar in Stad is gevochten door een allegaartje van SS'ers, leden van de Hitlerjugend, Nederlandse NSB'ers, soldaten van de Wehrmacht enzovoorts. Maar uit mijn database blijkt dat er eigenlijk alleen maar leden van de Kriegsmarine en de Duitse luchtmacht, vooral parachutisten, gesneuveld zijn.'

'Die andere fanatieke nazi's hebben er dus helemaal niet gevochten en het verhaal van de bevrijding van Groningen is dus anders dan gedacht', aldus Groenewold.

Herbegraven op Ysselsteyn

De meeste Duitse slachtoffers zijn tijdens de oorlog begraven op het Esserveld aan de zuidkant van Stad, maar na de oorlog zijn ze allemaal herbegraven in het Limburgse Ysselsteyn. Daar liggen ruim 32.000 oorlogsdoden begraven, Duitse soldaten en hun Nederlandse bondgenoten. De achthonderd in Groningen gesneuvelden liggen bij elkaar in een eigen vak op de begraafplaats.

Wie meer wil weten kan terecht op de website van Ties Groenewold.

