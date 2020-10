Bridgeclub Stadskanaal: 'We gaan door, want alleen thuiszitten maakt je ook kwetsbaar'

'Er loopt ook nog een aantal krasse knarren van begin negentig rond en één van onze leden lid vierde vorig jaar zelfs zijn honderdste verjaardag.'

De dringende adviezen van de overheid rondom corona worden door de vereniging dan ook serieus genomen. Dat begint al bij de ingang van zalencentrum De Rank, sinds jaar en dag het decor van de clubavonden in Stadskanaal.

Euverman: 'De leden zijn in twee groepen verdeeld, die beide op een ander tijdstip beginnen. Bij de deur staat iemand met ontsmettingsmiddel die voor de zekerheid vraagt of alles goed gaat met de gezondheid.'

Coronacoördinator

Eenmaal binnen spelen de leden in twee zalen, met minder dan dertig personen per zaal. Voorheen was dit één zaal. Als er te veel aanmeldingen zijn voor de clubavond, wordt er van te voren geloot. Tussen de speeltafel is meters ruimte en met pijlen op de grond staat aangeven waar je wel en niet mag lopen. De voorzitter is tevreden met de locatie. 'Het is vrij modern; er is een gescheiden luchtcirculatie die aan alle eisen voldoet.'

Mondkapjes mogen tijdens het bridgen af, maar moeten bij het opstaan weer op. En daar blijft het niet bij: twee coronacoördinatoren zorgen ervoor dat de maatregelen ook gehandhaafd worden.

'Steward, politieagent of coördinator corona. Hoe je het ook wil noemen, we hebben twee mensen die op clubavonden alle veiligheidszaken regelen. Zij hebben een oranje hesje aan en zijn dus duidelijk herkenbaar. Bij bridgen moet je elke ronde wisselen van tafel, dus is het belangrijk dat iemand dat in goede banen leidt', aldus Euverman.

Leermoment

'Het was even wennen, maar naar de coördinator wordt steeds beter geluisterd', vertelt de voorzitter. Gaat het dan helemaal perfect? Nee, ook in Stadskanaal komt heus weleens 'een Grapperhausje' voor.

'In het begin hadden we nog wel eens een leermomentje. Op het eind van de avond bijvoorbeeld, dan valt de spanning een beetje weg. De vrijwilligers willen dan in hun enthousiasme direct met z'n allen gaan opruimen en staan dan te dicht op elkaar. Daar leer je van en dat doe je dan de volgende keer anders, rustiger.'

De tafelindeling in de grote zaal (Foto: Eigen foto)

'De ouderen tonen waardering voor de manier waarop we het regelen. Het is duidelijk en veilig. We houden met het bestuur een wekelijkse evaluatie: hoe gaat het nu? Dat deden we ook al in juli, toen de cijfers er een stuk beter voorstonden. Ook hebben we in een vroegtijdig stadium overleg gevoerd met de Veiligheidsregio en de lokale overheid', aldus de Knoalster.

Bijna tweehonderd leden

Ondanks alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen waar deze tijd om vraagt, blijft bridgen in Stadskanaal populair. 'Pre-corona waren we de grootste bridgeclub van district Groningen, met meer dan tweehonderd leden. Dat zijn er nu ongeveer 180. Ongeveer tien mensen hebben het lidmaatschap opgezegd vanwege verhuizing en dergelijke. Maar er is ook een tiental dat gestopt is wegens angst voor corona of voor wie de lol er af is.'

Online clubavond

Sinds het begin van de coronacrisis promoot de bridgebond het online bridgen, thuis vanachter de computer. 'Computerbridge was voor ons eigenlijk geen optie. De meeste van onze leden hebben wel een computer, maar die gebruiken ze bijvoorbeeld alleen voor e-mailen. Na een leven lang fysiek spelen aan een tafel is dat een grote stap. Maar het allerbelangrijkste is het sociale aspect dat ermee verloren gaat.'

Aanwas

Een vrij oud ledenbestand en niet veel jonge aanwas; ziet Euverman de toekomst van zijn club somber in? 'De bridgesport kan je tot op hoge leeftijd beoefenen, dat is ook het mooie ervan. Dat neemt niet weg dat we ook op zoek zijn naar jongeren. Daarom organiseren we, naast onze clubavonden op maandag en woensdag, elke vrijdag een beginnerscursus. Daar komt dertig à veertig man op af.'

Theo Euverman, voorzitter van Bridgeclub Stadkanaal (Foto: Eigen foto)

'Overigens is die hoge leeftijd bij het bridgen niet typisch voor Stadskanaal hoor', haast Euverman zich te zeggen. 'Dat is een landelijk beeld. Ondanks dat we nu nog een groot ledenbestand hebben, maak ik me daar best een beetje zorgen om.'

Laagdrempelig

De club bestaat zeventig jaar. Het jubileum, waaronder een groot bridgetoernooi in het centrum van Stadskanaal, is tot nader orde uitgesteld. 'Hopelijk vieren we dat volgend jaar.'

Tot die tijd blijft Bridgeclub Stadskanaal het doen zoals ze altijd hebben gedaan, maar wel met de extra coronamaatregelen. 'De laagdrempeligheid typeert onze club ', zegt Euverman. 'We doen er alles aan om dat zo te houden.'

'Die toegankelijkheid, de bridgesport zelf en het sociale karakter maken dat het zo belangrijk is dat we doorgaan. We moeten in goede gezondheid onze hobby kunnen beoefenen. Want als je alleen maar thuiszit op die leeftijd, dan ben je ook kwetsbaar.'



