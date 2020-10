Gemeente wil met tien bomen de romantiek terugbrengen op de Grote Markt

Bij die boom, die met een knipoog naar een biermerk al de 'Oranjeboom' wordt genoemd, moeten mensen met elkaar gaan afspreken, is het idee.

Romantische ontmoetingsplek

'De Grote Markt moet zo een romantische ontmoetingsplek worden, waar stelletjes ontstaan', zegt wethouder Glimina Chakor. 'Een plek waar je kan verblijven, kan slenteren, en mensen kunt kijken.'

'Het plein moet een huiskamergevoel krijgen', beaamt ook wethouder Roeland van der Schaaf. 'De grootsheid en de allure van de Grote Markt moeten terug.'

Fiets te gast in voetgangersgebied

De Grote Markt wordt een voetgangersplein, waar fietsers te gast zijn. De gemeente wil dat er twee fietsroutes komen: één van de Oosterstraat richting de Kreupelstraat en één van de Gelkingestraat richting de Oude Ebbingestraat.

Fietsers kunnen die routes in beide richtingen gebruiken: bussen en taxi's verdwijnen van de Grote Markt.

Een schets van de toekomstige Grote Markt (Foto: Gemeente Groningen)

Taxi's wijken, als het aan de gemeente ligt, uit naar plekken in de omgeving van de Grote Markt. 'Daarbij wordt gedacht aan het Kwinkenplein, de Kreupelstraat en het Kattendiep', zegt wethouder Van der Schaaf. 'Daarover zijn we nog in gesprek met de taxibranche.'

Zes meter brede omloop

De tien bomen, ('het kunnen er ook nog negen of elf worden', zegt Van der Schaaf) komen rond de Grote Markt te staan. Daar komt ook een zes meter brede 'omloop', die zo veel mogelijk voor voetgangers is gereserveerd.

Rondom de Grote Markt moet een zes meter brede omloop komen (impressie) (Foto: Gemeente Groningen)

Aan de binnenkant van die omloop wil de gemeente een 'gemengde zone'. Daar kan de horeca haar terrassen uitstallen. Ook moet dat de plek worden voor marktkramen.

'Maar er komen ook niet-commerciële zitplekken', zegt Van der Schaaf. Dat zijn plekken waar je kan zitten zonder iets te bestellen. In de gemengde zone, in de buurt van de voormalige V&D, komt ook een 'waterelement': 'Dat kan een fontein zijn, maar ook iets anders.'

'Die plek moet kinderen uitnodigen te gaan spelen', voegt wethouder Chakor toe. 'Want op dit moment is er niet zo heel veel te beleven.'

De boom die nu al voor de voormalige V&D staat, blijft daar staan totdat die niet meer leeft. De boom op de andere hoek van de Grote Markt wordt wel verplaatst.

Volgende week proef

Op 14 en 15 oktober krijgen bezoekers van de Grote Markt een voorproefje op de vernieuwde Grote Markt. Dan plaatst de gemeente tijdelijk drie bomen, en komen er ook bankjes te staan. Mensen die dat willen kunnen dan ook hun mening geven over de plannen van de gemeente.

De drie bomen die komende week als proef op de Grote Markt staan (Foto: Gemeente Groningen)

De plannen van de gemeente zijn dan ook nog niet definitief: de komende tijd zoekt de gemeente een ontwerpbureau dat het plan verder ontwikkelt. 'Het kan zijn dat er nog aanpassingen plaatsvinden', zegt wethouder Van der Schaaf.

De gemeente wil eind 2021 beginnen met de verbouwing van de Grote Markt. De bedoeling is dat de bussen dan van het plein verdwenen zijn. Of dat lukt is nog niet zeker: dat heeft te maken met de bouw van de nieuwe Kattenbrug. De bussen gaan namelijk over de Diepenring rijden, in plaats van over de Grote Markt.

