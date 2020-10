'Vrijwilligerswerk is ook goed voor de vrijwilliger zelf'

Naast haar proefschrift, schreef ze ook een boek met interviews en foto's van vrijwilligers. Ze heeft drie en een half jaar lang onderzoek gedaan naar de wereld van - veelal - oudere vrijwilligers.

Belang van vrijwilligerswerk

Een kop koffie drinken met ouderen, een wandeling maken met mensen met een beperking of de gehaktballen in het vet leggen in de sportkantine, allemaal zijn het voorbeelden van vrijwilligerswerk.

Het werk dat vrijwilligers doen, is volgens Niebuur niet te onderschatten. 'Het is heel belangrijk, ook omdat Nederland vergrijst. Ik hoop dat ouderen door mijn onderzoek geïnspireerd worden om ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Er zijn er heel veel die het wel willen, maar of ze komen zelf niet op het idee om het te doen, of worden nog niet gevraagd. Daar is echt veel verbetering mogelijk.'

Gepensioneerden

'Als bedrijven vrijwilligers willen werven, moeten ze ook benadrukken dat het goed is voor de vrijwilliger zelf. Daarnaast zien we dat mensen die net gepensioneerd zijn vaak eerder vrijwilligerswerk willen doen. Als je net getrouwd bent, laat je het eerder schieten. En benader als organisatie potentiële vrijwilligers op een persoonlijke manier.'

'Actief oud is goud'

Het plan voor het onderzoek ontstond nadat mensen ideeën voor wetenschappelijk onderzoek konden aandragen toen de RUG in 2014 vierhonderd jaar bestond.

'De data van grote groepen mensen die ik heb onderzocht waren interessant, maar laten niet zien wat mensen precies doen.' Daarom kwam er ook een boek met de persoonlijke verhalen van oudere vrijwilligers, dat Niebuur samen maakte met Nynke Smith en fotograaf Maike Klip. Het boek getiteld 'Actief oud is goud' is vanaf maandag verkrijgbaar.