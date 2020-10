Lycurgus ronde verder in Europa vanwege afmelding tegenstander

Hierdoor is Lycurgus automatisch verzekerd van een plek in de achtste finales.

Coronavirus

De Finnen zien af van de tweestrijd met de Groningers, omdat ze door de negatieve ontwikkeling van het coronavirus geen mogelijkheden zien om te reizen van en naar Finland, zowel voor zichzelf als voor de tegenstander. Momenteel zit de ploeg uit Sastamala in quarantaine vanwege een aantal besmettingen in de ploeg.

‘Gek volleybaljaar’

De coach van Lycurgus, Arjan Taaij, reageert via de website van Lycurgus teleurgesteld op de afmelding. 'Jammer, maar het is zoals de realiteit is. Iedere club maakt een eigen afweging en die respecteren we. Het is voor de spelers uiteraard ook niet leuk. Europees spelen is toch vaak een belangrijke motivatie. Het is niet gezegd dat we niet alsnog Europees gaan spelen, met denk ik ook wel sportieve kansen om verder te komen. Je ziet nu al dat het een gek volleybaljaar gaat worden. Zowel Europees als in de Nederlandse competitie.'

Achtste finales

De achtste finales worden begin december gespeeld. De tegenstander wordt later bekend. Het wordt een ploeg van het kwartet Jasterzebski Wegiel (Pol), Fino Kaposvar VC (Hon), C.S.M. Arcada Galati (Roe) of Montana Volley (Bul).

