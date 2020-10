Traditionele 4 Mijl maakte plaats voor virtuele editie

Juichende toeschouwers, de muziek, het afzien van de lopers en de duizenden lege plastic bekers. Dat is al jarenlang het beeld van de tweede zondag in oktober in Groningen. Lopen tot je er haast bij neervalt bij de Vier Mijl.

Aanstaande zondag doet niets denken aan het grootste loopevenement van Noord Nederland. Het is zondagmiddag muisstil op het traject van ruim zes kilometer tussen Haren en Groningen. Figuurlijk wel te verstaan.

Geen inschrijving

Begin juli schrapt Golazo Sports de 4 Mijl van Groningen na een lange periode van onzekerheid. Tot het laatste moment denkt de organisator na over alternatieven. De inschrijving is bewust niet opgestart, het goede doel van de Charity Run blijft onbekend.

Drie maanden later blijkt dat de juiste beslissing te zijn. Loopevenementen in coronatijd organiseren, is niet realistisch. Bovendien laait het virus nog steeds op. Het besmettingsrisico is te groot. Een grote menigte mensen bij elkaar is uit den boze.

T-shirts

Toch hoeven loopfanaten zondag niet stil te zitten. Er is een virtuele 4 Mijl in het leven geroepen. Tweeduizend goed en minder goed getrainde atleten doen mee. Daarnaast lopen ook nog eens vijfhonderd deelnemers de 4Mijl4 You in wandeltempo. De meeste individueel of in kleine groepen. Start en finish is de eigen voordeur. Deelname is gratis.

We hopen dat iedereen die een shirt heeft, er zondag in loopt. Tweeduizend deelnemers is een heel mooi aantal Michelle Mencke - organisator Golazo Noord Nederland

Een app met 4 Mijl geluid zorgt voor de juiste sfeer. De animo voor de alternatieve loop is boven verwachting. De organisatie komt T-shirts te kort. De tweehonderd exemplaren vliegen de deur uit. 'Uitverkocht', geeft de website aan.

Gevoel van de 4 Mijl

'We hopen dat iedereen die een shirt heeft, er zondag in loopt. Tweeduizend deelnemers is een heel mooi aantal', zegt Michelle Mencke van Golazo Noord Nederland.

'Met de app willen we de 4 Mijl lokaal wegzetten. We zijn weliswaar onderdeel van de Nationale Nederlanden Running Day in Nederland, maar we willen de lopers het gevoel geven dat ze de 4 Mijl lopen. Je hoort bijvoorbeeld het lied van de 4 Mijl en de app geeft aan waar je loopt.'

Goede doel

Op de website kan een bedrag van vijf of tien euro gedoneerd worden voor het goede doel. Deze keer is dat de Stichting Quiet Community Groningen. Hun leus luidt: 'Quiet maakt lawaai voor stille armoede'.

Het doel van de stichting is om armoede aandacht te geven en te verzachten. De 4 Mijl en Quiet hebben bovendien raakvlakken. Beide organisaties zetten zich in voor een gezondere samenleving door mensen in beweging te krijgen.

