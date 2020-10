Modeketen Miss Etam staat voor tweede faillissement

Zelfs het afval wordt er niet meer opgehaald. Vakbond AVV en de ondernemingsraad hebben er genoeg van en gaan het faillissement aanvragen. In de provincies Groningen en Drenthe zijn ieder vier vestigingen.

Eerder faillissement

Na het faillissement eerder dit jaar van het bedrijf waarvan de ketens Miss Etam, Steps, Claudia Sträter en Expresso onderdeel uitmaakten, werd Miss Etam verkocht aan Nxt Fashion van ondernemer Martijn Rozenboom. Die kon het voor een relatief klein bedrag opkopen, omdat er geen andere serieuze bieders waren.

Dat gebeurde ondanks de wat dubieuze reputatie van Rozenboom als het gaat om het voorbestaan van ondernemingen die hij opkocht. Voorbeelden zijn Op=Op Voordeelshop , McGregor en Supertrash. Die zijn er niet meer. Met Miss Etam lijkt het dezelfde kant op te gaan.

Geen salaris

Het personeel heeft geen salaris ontvangen sinds de overname door Nxt Fashion. Het bijna voltallige personeel, nu nog bijna 600 mensen in Nederland, heeft volgens voorzitter Martin Pikaart van vakbond AVV een loonvordering ondertekend. Daarmee gewapend wordt waarschijnlijk komende maandag faillissement aangevraagd.

Veel hoop dat er alsnog salarissen worden uitbetaald heeft Pikaart niet. Met Rozeboom is niet of nauwelijks in contact te komen, zegt hij. Ondertussen verslechtert de situatie in de vestigingen met de dag.

Er komen steeds meer berichten dat vestigingen sluiten omdat de huur niet meer wordt betaald. Dertig van de oorspronkelijk 110 vestigingen zijn inmiddels dicht. De webshop is ook niet meer in de lucht. Het blijkt dat ook de pakketvervoerder geen geld meer ziet. Zelfs het afval wordt niet meer opgehaald. Daar was een apart contract voor met een afvalverwerker.

Geen wintercollectie

Inkomsten zijn er nog wel bij de vestigingen, maar die komen van een uitverkoop van de collectie. Een nieuwe wintercollectie is er (nog) niet. Ook die leverancier wil eerst geld zien. AVV vreest dat Miss Etam in handen is gevallen van een ondernemer die het bedrijf dat hij goedkoop heeft kunnen verwerven eerst helemaal leegtrekt om het daarna alsnog failliet te laten gaan.

Ondertussen probeert het personeel de moed er in te houden. In het filiaal in het Groningse winkelcentrum Paddepoel maken ze nog grappen met elkaar. Praten met de pers is er niet bij. Dat is ze verboden door de directie.

Ondertussen groeit de onzekerheid. Ook in Paddepoel gaat de collectie weg tegen uitverkoopprijzen. Volgens Pikaart is het in de winkels ook niet meer mogelijk geld via pin terug te krijgen als klanten een aankoop terug brengen. 'Dat veroorzaakt onvrede en soms zelf agressie bij klanten' aldus de vakbondsman.

'Intentie om door te gaan'

Eigenaar Martijn Rozenboom van Nxt Fashion zegt in een gesprek met de krant NRC dat de salarissen onderweg zijn. 'Daar is intern niet goed over gecommuniceerd, dat geef ik toe. Maar om die reden als vakbond faillissement aanvragen is het domste wat je kunt doen.'

Het sluiten van winkels lag volgens Rozenboom niet aan hem, maar aan de verhuurders. Dat er veel onbetaalde rekeningen zijn, vindt hij logisch. 'Dit bedrijf is maanden failliet geweest. Ik kan niet op de eerste dag alles regelen. De intentie om dit bedrijf door te zetten is er zeer zeker.'

Lees ook:

- Eigenaar Miss Etam nu ook in Nederland failliet

- Eigenaar Miss Etam vraagt uitstel van betaling aan