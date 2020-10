Reactie op te late taxibusjes: 'Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt'

'Dit is natuurlijk een schrijnend geval', zegt directeur Jan Bos van Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 'Maar het is een incident.'

Bos doelt op het verhaal van de 91-jarige Hendrik Blaauw uit Noordbroek, die afgelopen week tevergeefs drie uur lang bij zijn nicht in Siddeburen op een taxibus heeft zitten wachten. Ondanks diverse telefoontjes en een toezegging dat de taxi snel zou komen gebeurde dat niet. Blaauw werd uiteindelijk door de buren van zijn nicht naar huis gebracht.

Publiek Vervoer Groningen Drenthe is de organisatie die namens 24 Groningse en Drentse gemeenten en het OV Bureau Groningen-Drenthe toezicht houdt op het doelgroepenvervoer, zoals de WMO-taxi's, het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs en het vervoer van en naar sociale werkplaatsen. Dat vervoer wordt door verschillende bedrijven uitgevoerd. In het geval van meneer Blaauw ging het om Connexxion.

Te laat bij crematie

Volgens directeur Bos van Publiek Vervoer Groningen Drenthe is het geval van meneer Blaauw dus een incident, maar er zijn meer kwesties. Op het verhaal van Blaauw komen vele reacties binnen bij RTV Noord, ook van andere mensen die klagen over slechte dienstverlening. Zo stelt een aantal mensen te laat te zijn gekomen voor een medische afspraak. Iemand rept er zelfs over dat haar moeder niet op tijd aanwezig was voor de crematie van haar broer.

Vergeet niet dat er onder toezicht van Publiek Vervoer Groningen Drenthe normaal gesproken 150.000 ritten per maand worden uitgevoerd Jan Bos - directeur Publiek Vervoer Groningen Drenthe

'Dat mag natuurlijk niet gebeuren', zegt Bos over de klacht van meneer Blaauw, 'maar waar gewerkt wordt worden ook fouten gemaakt. Vergeet niet dat er onder toezicht van Publiek Vervoer Groningen Drenthe normaal gesproken 150.000 ritten per maand worden uitgevoerd'.

Klachtenloket

Bos wijst er verder op dat er een klachtenloket is voor reizigers, waarmee de vinger aan de pols wordt gehouden. Er is periodiek overleg met de vervoerders over die klachten, en er wordt in de gaten gehouden hoe de vervoerders die klachten afhandelen.

'Er moeten wel grenzen zijn'

Ook wethouder Goziena Brongers van Stadskanaal noemt het klachtenloket als belangrijk instrument. Zij is de voorzitter van het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

'Als er geluiden zoals die van meneer Blaauw bij ons binnenkomen, pakken wij dat onmiddellijk op. De eerlijkheid gebiedt te zeggen: er gaat wel eens iets mis. Er moeten wel grenzen zijn, maar wij zien geen reden om nu in te grijpen. Ook een onlangs gehouden klantentevredenheidsonderzoek geeft daartoe geen aanleiding.'

