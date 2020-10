Sloop Delfzicht ziekenhuis begint komend voorjaar

Het voormalige Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl gaat in het voorjaar van 2021 tegen de vlakte. De sloop zou eind dit jaar beginnen, maar de voorbereidingen kosten meer tijd.

Op deze locatie worden zo'n 160 nieuwe woningen gebouwd vanwege de versterking.



Verhuisd

Het ziekenhuis verhuisde ruim twee jaar geleden naar de nieuwe locatie in Scheemda. De gemeente Delfzijl heeft het leegstaande pand en omliggende terrein - in totaal zes hectare - gekocht van vastgoedontwikkelaar Breadstone. Met die overname was 1,2 miljoen euro gemoeid.

In de afgelopen maanden zijn er struiken en bomen gesnoeid. Ook is er camerabewaking geplaatst, omdat het pand regelmatig doelwit is van vandalen. De sloop zelf laat op zich wachten, omdat de voorbereiding extra tijd vergt.



Herbouw duizend huizen

Delfzicht is één van de locaties waar onder andere de bewoners uit de Zandplatenbuurt in Delfzijl naartoe kunnen verhuizen. Daar gaan bijna duizend huizen tegen de vlakte, omdat ze niet aardbevingsbestendig zijn. Op ruim twintig verschillende plekken in de havenstad komt nieuwbouw.

Als alles volgens planning verloopt, worden in 2022 de eerste huizen op de Delfzicht-locatie gebouwd.

