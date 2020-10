Eigenaar: 'EM2 gaat dit weekend gewoon open'

Volgens de laatste coronaregels mag EM2 slechts dertig mensen tegelijk ontvangen. Garrit toonde zich daarover eerder deze week ontstemd, omdat verschillende theaters en schouwburgen in de provincie een ontheffing hadden gekregen van de Veiligheidsregio Groningen (VRG). Garrit dreigde zelfs met een kort geding.

'Burgemeester komt langs'

Van die gang naar de rechter kwam het vooralsnog niet. Na de dreiging met het kort geding, zocht burgemeester Koen Schuiling (en voorzitter van de VRG) namelijk contact, zegt hij. 'Ik verwacht er helemaal niks van, maar hij komt dinsdag langs. En dat waardeer ik wel', zegt Garrit.

Garrit zegt in de video dus ook dat hij komend weekend opengaat voor 120 man, in plaats van dertig. Meer is zonder ontheffing namelijk niet toegestaan.

Een ambtenaar van de gemeente kwam zelf met het idee: deel je zaal op in compartimenten, dan kun je dertig mensen per compartiment ontvangen Chris Garrit - eigenaar evenementenlocatie EM2

Chris Garrit tijdens zijn livestream (Foto: Chris Garrit/Facebook)

Garrit: 'Ik heb contact met een ambtenaar van de gemeente - ik noem geen namen - en die kwam zelf met het idee. Hij stelde voor om de zaal op te gaan delen in compartimenten, want dan kun je dertig mensen per compartiment ontvangen. Een uur nadat die ambtenaar me dat vertelde, had ik de beschikking van de gemeente trouwens ook al binnen. Het mag gewoon.'

Reserveren

Garrit raadt z'n bezoekers aan om te reserveren. 'Kom je op de bonnefooi, dan kom je er ook wel in hoor, maar dan heb je kans dat het vol is. Want het is gauw vol.'

De ondernemer zegt blij te zijn met deze 'maas in de wet'. Vooral ook voor zijn personeel. 'Want zo kunnen we toch weer wat doen. Al die mensen van ons die nu thuis zitten kunnen weer aan het werk, want we gaan gewoon open.'

Garrit benadrukt dat de coronamaatregelen dit weekend in cultuurpodium EM2 in acht zullen worden genomen. 'Veiligheid voor alles.'

