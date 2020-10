'In Groningen word je van een dubbeltje niet snel een kwartje'

Wie opgroeit in een relatief arm gezin in Groningen verdient later zelf gemiddeld bijna 3.000 euro minder per jaar dan wie opgroeit in een even arm gezin in Brabant.

Dat concludeert de Volkskrant op basis van onderzoek van het team van Bastian Ravesteijn van de Erasmus School of Economics (ESE) naar de kansenongelijkheid in Nederland.

'Kun je in Nederland als dubbeltje nog een kwartje worden? Als je in de verkeerde wijk opgroeit: nauwelijks', stelt de krant op basis van geanonimiseerde CBS-gegevens over de inkomens van Nederlanders die zijn geboren tussen 1982 en 1987.

Kansarmste gemeenten

In een lijst met de tien kansarmste gemeenten die de krant publiceerde, staan vijf Groningse: Midden-Groningen (2), Veendam (4), Oldambt (6), Appingedam (7) en Groningen (8). Harlingen heeft de twijfelachtige eer bovenaan te staan.

De lijst vermeldt het gemiddelde bruto jaarinkomen van iemand van begin dertig, die in een relatief arm gezin is opgegroeid. In de lijst van de tien gemeenten met het hoogste gemiddelde inkomen ontbreken noordelijke gemeenten. Brielle (Zuid-Holland) staat bovenaan.

Regionale en lokale verschillen

Het onderzoek laat grote verschillen zien. Waar het jaarinkomen van een arm opgegroeide vrouw in de kansarme delen van Groningen-stad slechts 17.000 euro bedraagt, kan een man afkomstig uit een rijker gezin in een kansrijke plaats als het Brabantse dorp Waardenburg gemiddeld 49.000 euro verdienen.

Ook lokaal zijn er flinke verschillen. Zo verwerven kinderen die arm opgroeiden in een stedelijke omgeving een beduidend lager inkomen dan kinderen van even arme gezinnen uit voorsteden, kleinere plaatsen of dorpen: gemiddeld 2088 euro per jaar.

