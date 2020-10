De hele week staat de club in het teken van het realiseren van een livestream. De grote schare supporters moet in de huiskamer bediend worden. Een goede vriend van speler Julian Bos maakt het mogelijk. In ruil voor een sponsorbord langs het hoofdveld. Onder het motto 'waar een kleine club groot in kan zijn'.

We zijn live. Welkom! Marco Dijkstra - commentator livestream Poolster

Dijkstra heet de kijkers een half uur voor de wedstrijd welkom. 'We zijn live. Welkom bij de eerste livestream uit de geschiedenis van VV Poolster', vertelt hij recht in de camera terwijl de regen met bakken uit de hemel valt. Gelukkig voor hem is de commentaarpositie ingericht onder een partytent.

Een camera langs de lijn in Spijk (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Vervolgens komen beide trainers aan het woord om uit te leggen wat de verwachtingen zijn. Hoe staan jullie ervoor vraagt Dijkstra aan Poolster-trainer Jeroen de Groot. 'Goed', stelt hij. Dat is ook zo, want er is in de eerste drie wedstrijden van het seizoen nog niet verloren. Maar het zal deze middag niet makkelijk worden. Niekerk is koploper in de vierde klasse C.

Ohh, de kans voor Poolster op de gelijkmaker om nog een punt te halen Marco Dijkstra - commentator livestream Poolster

'Ik kijk naar rechts en daar zie ik de spelers aankomen. Onder een licht applaus van de toegestane aanwezigen.' Inderdaad, het aantal toeschouwers is op de vingers van twee handen te tellen. Nog geen twee minuten later gaat de stem van Dijkstra voor de eerste keer de hoogte in. 'En gelijk al een kans, bal op de paal. Wat een begin', klinkt het enthousiast als Poolster dicht bij de openingstreffer is.

Niekerk maakt de enige treffer van de wedstrijd. Hidde Kijf is na ruim een kwartier trefzeker. Ver in blessuretijd komt een punt nog wel heel dicht bij voor de 'Spieksters'. 'Schot met links. Ohh, de kans voor Poolster op de gelijkmaker om nog een punt te halen uit deze wedstrijd. Wat een kans.'

Dijkstra interviewt na afloop een speler van Poolster (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Dijkstra concludeert dat Poolster een punt verdient. 'Helaas zijn de mensen van Niekerk het daar niet mee eens. Dat is wel wat kinderachtig. Als we bij Niekerk komen dan zal er vast geen stream komen. Gelukkig heb ik nu de microfoon in handen', besluit de debuterende commentator. Hij is de komende weken nog wel beschikbaar. Na de winterstop kan hij pas weer spelen.



