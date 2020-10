Speciaal 'quarantainehotel' in Haren voor asielzoekers

Bewoners van asielzoekerscentra in Groningen, Drenthe en Friesland die het coronavirus hebben of mogelijk hebben, kunnen binnenkort in quarantaine in een speciale locatie. Het COA richt daarvoor een voormalig hotel in Haren in. Daar kunnen maximaal honderd mensen terecht.

Het gaat om het voormalige Postillion-hotel aan de Emmalaan in Haren. ‘We hebben een deel gehuurd als uitwijklocatie’, vertelt regiomanager van het COA, Corina Deekens.

Alleen gebruikt bij uitbraak

‘We gaan deze locatie alleen gebruiken als er net als een paar maanden geleden in Delfzijl een uitbraak is in een van de azc’s.’ Met corona besmette asielzoekers werden toen ondergebracht in het leegstaande azc van Musselkanaal. ‘Nu hebben we een locatie waarmee we heel snel iets kunnen regelen.’

Waarom een opvanglocatie?

Volgens het COA is de opvanglocatie nodig, omdat groepen bewoners in de azc's niet altijd gescheiden van elkaar in quarantaine kunnen. Als er een coronabesmetting uitbreekt in een van de noordelijke azc’s, bepaalt de GGD wanneer patiënten moeten worden overgebracht naar Haren. ‘De mensen zullen daar maximaal veertien dagen blijven en komen niet van het terrein af.’

De locatie in Haren wordt tot juni volgend jaar gebruikt.

