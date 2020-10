Credo aflevering 19: 'Ie mouten zo zingen dat vraauwlu op eerste riege van stoule ofglieden'

Rieks Folgerts staat nog steeds op het podium. Johan Raspe niet meer. Raspe lijdt aan vasculaire dementie. Aan de keukentafel van Raspe in Sappemeer ontstond een bijzonder gesprek met de gezworen kameraden.

Dementie of niet, de vriendschap, de liefde voor elkaar en de muziek spat er nog steeds van af bij de mannen die bij leven een eigen standbeeld hebben in hun Sappemeer.

De boerderij in Nieuw-Beerta

De Askay Brothers waren tot de jaren tachtig de Groninger look a likes van de Everly Brothers. Radio Noordman Engbert Gruben, de ontdekker van Ede, bracht het duo in contact met Staal. Gruben voorzag een carrièreswitch voor de twee naar de Groninger muziek.

En zo gingen de twee Sapmeesters op bezoek op de boerderij van de meester in Nieuw-Beerta. Ede zag het meteen zitten in Raspe en Folgerts en beloofde een paar nummers te schrijven. Het werden er uiteindelijk vier. En dat heeft Ede nooit eerder en nooit later gedaan.

Mollebone Music

Folgerts weet het nog goed. 'Hai ging deur de bocht douve in de boerderij ons gitaar pakten en n Engels nummer zongen'. Ede hoorde en zag dat Gronings prima geschikt was voor de twee. 'Ie mouten t zo zingen dat de vraauwlu op eerste riege van de stoel ofglieden zee Ede'.

'Naargns beter as thoes' van Ede's hand werd uiteindelijk onder het label Mollebone Music de grootste hit van de Askay Brothers. Staal heeft er nooit geld voor gevraagd. ' Ede mog het gewoon geern doun. Doarom was Ede Staal n prima gozer', vertelt Johan Raspe. 'Ik heb altied goud mit hom overweg kint'.

De twee verhalen verder over hun belevenissen met Ede en de memorabele vertolking van Credo Mien Bestoan in de Molenberg, toen Staal al wist dat hij ernstig ziek was.

De muziek spat er nog steeds van af (Foto: Rolf Scheuder RTV Noord)

Folgerts pakt spontaan een gitaar

Aan het eind van het gesprek pakt Rieks Folgerts spontaan de gitaar van zijn zieke kameraad en spelen ze, alsof ze in hun jeugdjaren op het podium staan, live twee nummers aan de keukentafel. Aandoenlijk mooi.

Waar te beluisteren?

Inmiddels zijn er dus negentien afleveringen van Credo te beluisteren. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe editie van Credo.

Beluister hieronder aflevering 19 van Credo:

of via rtvnoord.nl/podcasts en/of via Spotify.

Meer afleveringen?

Wil je meer afleveringen horen? De podcast Credo, het leven van Ede Staal, is hier op de website van RTV Noord te vinden, maar ook rechtstreeks via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast te beluisteren. Op die manier kun je waar en wanneer je wilt op jouw moment een of meerdere afleveringen luisteren.

Klik op abonneren als je automatisch op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen.

