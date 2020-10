Expeditie 1,5 meter: de dag dat de 4 Mijl zou plaatsvinden

De meeste evenementen gaan niet door in deze tijd, maar voor Circus Bossle geldt dat niet. Het is bijzonder: zij staan met coronaproof-voorstellingen in Blauwestad. Presentatrice Léonie Albers neemt een kijkje.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Elke dag een route lopen met de hond in Groningen

- Man met zwembad in Haren

- Bewoners van verzorgingstehuis zwaaien en geven handkusjes in Haren

- En nog veel meer

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

