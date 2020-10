Deelslee-project in Loppersum van start met 56 deelnemers

In de gemeente Loppersum is dit weekend het zogenoemde Deelslee-project van start gegaan. In de dorpen Middelstum, Loppersum, Garrelsweer, Garsthuizen, en Stedum kunnen deelnemers met behulp van een app tien elektrische auto's delen.

De nieuw opgerichte coöperatie Deelslee kreeg twee miljoen euro subsidie. Met dat bedrag mag het project de komende tien jaar z'n bestaansrecht bewijzen.

56 Gebruikers

Er schreven zich in eerste instantie 56 gebruikers in. Via de website kan iedereen die in de gemeente Loppersum woont of werkt zich aanmelden voor het initiatief.

Via een speciale app kunnen de speciale deelauto's worden gereserveerd. 'Al weer een project waar we de toekomst mee in kunnen', zei wethouder Bé Schollema toen hij zaterdag het startsein gaf.

