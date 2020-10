Opmerkelijk boek over de geschiedenis van het Groninger gas

In het zondag in Loppersum gepresenteerde boek Gas van Emiel Hakkenes, beschrijft de auteur de geschiedenis van het aardgas door middel van negentien portretten van mensen die daarin een rol hebben gespeeld. Van boer Boon en Joop den Uyl tot Fré Meis en Meent van der Sluis.

‘Ik wilde heel dicht bij de mensen komen die in de geschiedenis van het aardgas een rol hebben gespeeld,’ vertelt Emiel Hakkenes, schrijver van het boek Gas, het verhaal van een Nederlandse bodemschat, voor aanvang van de presentatie in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum.

‘Dus als het gaat over de ontdekking van het gas dan beschrijf ik niet hoe de boor de grond in ging maar ik blijf heel dicht bij de boer. Boer Boon, onder wiens land het gas gevonden werd. Ik denk dat de geschiedenis zo veel invoelbaarder wordt.’

Er met de buit vandoor gaan

Hakkenes begint zijn boek met het wonderlijke verhaal van Jan Koster (1875-1935). Op jonge leeftijd zag deze ondernemer het belang in van het op zoek gaan naar aardgas. Als Nederland niet zelf haar bodemschatten naar boven haalde, zouden buitenlandse bedrijven er met de buit vandoor gaan, was zijn overtuiging. In 1959 wordt bij Kolham, op het land van boer Boon, het Groninger gas ontdekt.

Het viel me op dat Boon een beetje de geschiedenis is ingegaan als een wat onnozele man die niet wist wat hem overkwam Emiel Hakkenes - schrijver Gas

‘Het viel me op dat Boon een beetje de geschiedenis is ingegaan als een wat onnozele man die niet wist wat hem overkwam,’ vertelt Hakkenes. ‘Dat verhaal is gewoon echt niet waar. Hij was een belezen man die veel heeft gereisd. Hij wist heel goed wat er in de wereld te koop was en onderhandelde gewoon keihard met de NAM over compensatie.’

Zo zit de geschiedenis van het aardgas, volgens de schrijver, op meer punten anders in elkaar dan we denken.

Communistenleider Fré Meis

In Gas, het verhaal van een Nederlandse bodemschat neemt de schrijver ons mee naar de volkscongressen die de Oost-Groninger communistenleider Fré Meis begin jaren ’70 organiseerde.

‘Hij staat in mijn boek om te laten zien dat het gevoel dat in Groningen leeft, dat de bodem wordt leeggehaald en dat we daar niks voor terugkrijgen. Dat daar best wel wat in zit. Dat dat niet iets is van gisteren of vandaag maar dat dat al vanaf de jaren ’70 zo was. Beloftes zijn gewoon niet ingelost. Dan krijg je ook dat mensen met wantrouwen naar de overheid gaan kijken.’

Toen Den Haag werd aangesloten op het Groningse aardgas gingen de bomen daar stuk voor stuk dood Emiel Hakkenes

Onder de negentien portretten komen we behalve Boon en Meis onder andere ook Melissa Dales, Ida Wierenga en Eric Wiebes tegen. Via de portretjes laat de schrijver ons kennis maken met een aantal opmerkelijke gebeurtenissen in de geschiedenis van het gas.

Oud buizenstelsel

‘Toen Den Haag werd aangesloten op het Groningse aardgas gingen de bomen daar stuk voor stuk dood. Wat bleek? Den Haag had een oud buizenstelsel voor stadsgas. Het Groningse gas had een andere samenstelling en lekte door de kieren en de naden. Het gas hoopte zich op in de grond waardoor boomwortels stikten.’

Gas, het verhaal van een Nederlandse bodemschat van Emiel Hakkenes is verschenen bij uitgeverij Thomas Rap uit Amsterdam.

