Klimaatgroep Stars blijft op koers voor play-offs

Klimaatgroep Stars uit Middelstum is ook in de vierde wedstrijd van het seizoen ongeslagen gebleven. Het team van coach Jan Tammenga speelde zondag met 3-3 gelijk tegen Westa uit Wessem.

Colin Rengers won in Limburg zijn beide partijen. De Zweed Anthony Tran zegevierde één keer. Hij verloor zijn tweede partij van de middag van Kas van Oost. Het zestienjarige talent was hem met 3-0 de baas. Pim van Schaik wist niet te winnen. De Chinese speelster Shuohan Men bleef deze keer aan de kant.

Interessante wedstrijd

'Het was opnieuw een interessante wedstrijd', stelde Tammenga vast. 'In iedere wedstrijd gebeurt wel wat. Colin Rengers liet eindelijk van zich horen en dat Tran verloor, had in mijn ogen met onderschatting te maken.'

Het team staat er na vier wedstrijden goed voor in de eredivisie. De Middelstummers staan op de vierde plek.

Doelstelling blijft handhaving

'Als we zo standhouden dan zitten de play-offs om het kampioenschap er wel in. Maar de doelstelling blijft handhaving. Met wat geluk hadden we met 5-1 gewonnen en sta je er nog beter voor. Maar voor een gelijkspel tegen Westa had ik vooraf getekend', was Tammenga realistisch.

