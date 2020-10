UMCG krijgt grotere apotheek met robot: ‘Zo hebben we meer tijd voor de patiënt’

‘Dit is onze grote trots’, zegt hoofdapotheker Trea Keizer terwijl ze naar een lange witte muur wijst. Achter de muren zijn medicijnen opgeslagen, gesorteerd en uitgeserveerd door een robot.

Robot Pablo

Het personeel heeft tijdens het verhuisweekend al een naam bedacht: Pablo, naar de Mexicaanse drugsbaron Pablo Escobar. ‘Het ligt hier vol met ‘drugs’, dus het is wel toepasselijk', zegt Keizer met een knipoog.

Het hele weekend werken de apothekers door om alles gereed te krijgen. Karren vol verhuisdozen met medicatie worden van de oude naar de nieuwe apotheek gebracht. In twee weekenddagen moet de klus zijn geklaard.

Patiënten weer op een 'normale manier' ontvangen

De oude apotheek voldeed niet meer. Uit z’n jasje gegroeid. ‘Ja, echt véél te klein’, zegt Keizer. De medewerkers krioelden er door elkaar om vaak lang wachtende patiënten hun medicijnen te geven. ‘We waren op zoek naar een plek waar we patiënten weer op een normale manier konden ontvangen’.

Dat moet verleden tijd zijn met de nieuwe apotheek, die net is voltooid. Dat alleen al is bijzonder. Door de coronacrisis lagen vrijwel alle grote bouwprojecten in het UMCG stil, behalve die van de apotheek.

De patiënt kan gewoon in gesprek met de assistente over de medicatie. En ondertussen gaat de robot aan het werk om de medicatie bestickerd en al bij de assistente te krijge Trea Keizer - hoofdapotheker UMCG

Onzichtbaar voor de patiënt is Pablo het centrum van de apotheek. Dozen medicatie worden automatisch ingenomen, geregistreerd, opgeborgen en met een druk op de knop uitgegeven. Daardoor hebben medewerkers meer tijd. Ze hoeven niet zelf medicijnen in grote apothekerskasten te zoeken maar hebben tijd voor de patiënt.

Twaalf balies

De nieuwe apotheek heeft dan ook dubbel zoveel balies: twaalf stuks. ‘De patiënt kan gewoon in gesprek met de assistente over de medicatie. En ondertussen gaat de robot aan het werk om de medicatie bestickerd en al bij de assistente te krijgen’, legt Keizer uit.

Medicatie op de loopband, klaar om te worden ingeladen (Foto: Tristan Braakman)

Meer patiënten en meer personeel

Met hulp van de robot en nog nieuw aan te nemen personeel wil het UMCG meer patiënten gaan bedienen. Nu komt zo’n 25 procent van de ontslagen UMCG-patiënten in de eigen apotheek. ‘De komende vijf jaar willen we honderd procent van onze patiënten voorzien.’

Maandagochtend opent de apotheek, maar niet zoals oorspronkelijk bedacht. ‘Woensdag stond alles hier zoals de architect het had ontworpen. Maar dat moest weg en nu hebben we dit bedacht’, zegt Keizer terwijl ze wijst naar een coronaproof wachtruimte met spatschermen. ‘Daardoor kom je meteen ruimte te kort. Dus we gaan kijken of we dat op een andere manier kunnen oplossen.’

