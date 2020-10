'In sommige Groningse gezinnen wordt genoegen genomen met een minder onderwijsniveau'

Wie opgroeit in het noorden, krijgt het later economisch gezien aardig voor de kiezen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Volkskrant liet uitvoeren. Het bevestigt min of meer de wijsheid dat wie voor een dubbeltje geboren is, nooit een kwartje wordt.

Het onderzoek maakt duidelijk dat het, voor je kansen op de arbeidsmarkt, ook uitmaakt waar je bent geboren. Vijf van de tien gemeenten waar die kansen het laagst zijn liggen in onze provincie. Het gaat om Midden-Groningen, Veendam, Oldambt, Appingedam en de stad Groningen.

Volgens Arjan Edzes, econoom en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), spelen er in het onderzoek van de Volkskrant twee effecten door elkaar. 'Het ene is dat ouders een zekere mate van armoede overdragen op hun kinderen, waardoor de armoede bestendigt in generaties. En als je dan ook nog eens opgroeit in een omgeving met sociaal minder economische omstandigheden, is de kans op om die plaats verder vooruit te komen minder groot', legt hij uit.

Stigma's bij kinderen

De RUG onderzoekt soortgelijke omstandigheden al langer in de Veenkoloniën, waar het beeld van het Volkskrant-onderzoek bevestigd wordt. 'Het verleden dat ouders hebben opgebouwd, leidt bijvoorbeeld tot stigma's bij hun kinderen', gaat Edzes verder. 'Zo wordt een bepaald verwachtingspatroon op kinderen overgedragen. Zo wordt er in sommige gezinnen genoegen genomen met een minder onderwijsniveau dan elders.'

Niet alleen in Oost-Groningen, ook in de stad Groningen kunnen je kansen op de arbeidsmarkt bij voorbaat klein zijn, al hangt dat volgens de RUG-onderzoeker af van in welke wijk je opgroeit. 'En het heeft ook te maken met de samenstelling van die wijk. In sommige stadswijken vindt een sortering plaats. De wat minder kansrijkere mensen zitten in één wijk, waardoor ze elkaar eerder bevestigen in een bepaalde gedragssoort, dan dat ze elkaar stimuleren om daar uit te komen.'

Oplossing

'Je kunt niet snel een oplossing bedenken om hier iets aan te doen', voegt Edzes er meteen aan toe. Als daartoe toch een poging gewaagd moet worden, ligt er in het onderwijs volgens hem een sleutel. 'Als je iedereen probeert hetzelfde onderwijs te geven, maakt dat de kans om vooruit te komen het grootst.' Stadswijken anders samenstellen zou ook kunnen helpen, al is Edzes zich er ook van bewust dat dit niet in een handomdraai gebeurt.

Om een ommekeer te bewerkstelligen moeten instellingen die minder kansrijke gezinnen de helpende hand bieden, eerst allemaal op dezelfde lijn zitten, vindt Edzes. Meer werkgelegenheid draagt daar volgens hem ook aan bij. 'Zo worden de kansen voor bepaalde gezinnen om samen vooruit te komen een stuk groter', besluit hij.

