Hoe werkt de CoronaMelder-app?

Vanaf afgelopen weekend is de CoronaMelder-app in heel Nederland, en dus ook in Groningen actief. Maar hoe werkt de app nou precies? Krijg je altijd een melding als iemand in de buurt is besmet? En kan de overheid altijd zien waar je bent?

Vijf vragen en antwoorden op rij.

1) Een kaart met meldingen?

Als je zelf de opdracht zou krijgen om een corona-app te maken, zou je misschien denken dat een Google Maps-achtige kaart handig is, waarop je kan zien waar besmette personen of brandhaarden zich bevinden ten opzichte van jouw locatie. Waarbij je dan automatisch een melding krijgt als iemand met corona in de buurt is. Hoewel dat misschien handig lijkt, is er vooral vanwege privacy een heel andere werking van de app bedacht.

Daarom kan je in de app niét zien waar andere mensen met corona zich bevinden. Je ziet ook geen kaart waar besmettingen zijn gevonden, en je krijgt ook geen melding elke keer dat je in de buurt bent van een besmet persoon.

2) Hoe werkt de app wél?

In plaats daarvan werkt de CoronaMelder-app met Bluetooth, een draadloos signaal dat je kan aan- en uitzetten op je telefoon. Bluetooth kan 'praten' met andere Bluetooth-apparaten op tien meter afstand.

Elk kwartier krijgt elke gebruiker van de CoronaMelder-app een nieuwe, unieke code. Die zie je niet, maar het gebeurt wel. Als je een langere periode (ongeveer een kwartier) binnen tien meter afstand bent van een andere persoon met de app, worden de codes tussen de mobieltjes automatisch uitgewisseld.

Als een gebruiker in de app aangeeft corona te hebben, wordt gekeken welke codes zijn of haar mobieltje de afgelopen veertien dagen heeft uitgewisseld. Staat jouw code daartussen, dan krijg jij een melding dat je nauw contact hebt gehad met iemand die nu corona heeft.

Je ziet niet om wie het gaat en wanneer je het contact hebt gehad, je krijgt alleen een melding dat je de afgelopen twee weken in contact bent gekomen met een besmet persoon. De app geeft tips wat je daarna moet doen.

3) Hoe vaak krijg je een melding?

Door de aanpak van de app, zal je waarschijnlijk niet vaak een melding krijgen. Je krijgt in ieder geval géén melding op basis van een besmet persoon die even is langsgefietst, of waar je even langs bent gelopen in de supermarkt. Dat is een misvatting. Je moet echt een kwartier in de buurt van de ander zijn geweest.

Die persoon moet dan ook nog (in overleg met de GGD) in de app aangeven dat hij of zij besmet is met corona.

4) Kan de overheid je nu overal volgen?

Juist omdat de app via Bluetooth-codes werkt, kan de app alleen zien welke andere telefoons dichtbij je zijn. Bluetooth kan alleen 'praten' met andere apparaten tot en met tien meter van je af. Volgens de makers van de app, deelt de app willekeurige codes uit aan de gebruikers.

Geeft iemand in de app aan besmet te zijn met corona, dan wordt op zijn of haar telefoon gekeken met welke nabije gebruikers codes zijn uitgewisseld. Als jouw code daar tussen staat, krijg jij een melding in je app.

De app maakt dus geen gebruik van GPS-locatie, om voortdurend te zien waar je bent. Zo kan de overheid of de GGD je - als het goed is - niet volgen.

5) Houdt de app rekening met privacy?

De app is in de openbaarheid ontwikkeld. Er zijn verschillende privacy-experts bij betrokken, en een andere groep veiligheidsexperts heeft de app getest voordat ie werd uitgebracht. Ook in de app zelf lijkt het goed te zitten met je privacy.

Zo gebruikt de app dus geen GPS-locatie waarmee je bent te volgen, maar hoef je ook geen account aan te maken in de app. Het is dus niet gekoppeld aan je naam, telefoonnummer of e-mailadres. Die worden dan ook niet gebruikt of bewaard, stelt de app zelf. De Bluetooth-codes worden bovendien beveiligd tussen mobieltjes verzonden, zodat ze niet te onderscheppen zijn. Als je niet meer wil meedoen, kan je de app en de gegevens van je telefoon verwijderen.

Net als het gebruik van mondkapjes in publieke ruimtes, is het gebruiken van de CoronaMelder-app niet verplicht. Meerdere deskundigen stellen dat ongeveer de helft van de Nederlanders de app moet gebruiken om een goed beeld te krijgen van de besmettingen en corona. Zover is het nog niet. In totaal is de app, inclusief afgelopen weekend, 2,2 miljoen keer gedownload voor Android en iPhone.

