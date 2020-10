PvdA in verkiezingsprogramma: tien miljard voor Groningen

Voor deze Herstelwet Groningen moet een apart fonds van tien miljard euro worden opgetuigd, schrijft de partij. Met dat geld moet schadeafhandeling, versterking en wijkvernieuwing worden gefinancierd.

‘Het fonds staat los van economische projecten’, schrijft de partij. ‘Schade en versterking van alle gebouwen, dus ook boerderijen, monumenten en molens worden hieruit betaald. Eigenaren van gebouwen bepalen wat er met hun gebouw gebeurt.’

'Gerechtvaardigd miljardenpotje'

De miljarden zijn volgens de PvdA gerechtvaardigd, omdat de gaswinning ‘honderden miljoenen aan winst opleverde voor Shell, Exxon, NAM en de centrale overheid’. De versterkingsaanpak is ‘failliet’, zo concludeert de PvdA en om een doorbraak te forceren en geen gedoe meer te hebben over geld, is het bedrag van tien miljard euro volgens de partij afdoende.

‘De versterkingsoperatie in Groningen loopt helemaal vast’, zegt Kamerlid Henk Nijboer, die heeft meegeschreven aan het concept-programma. ‘We hebben in het verleden te vaak gezien dat de NAM nog een vinger in de pap heeft. In dit plan gaat de NAM er helemaal uit. De staat betaalt en verhaalt dat vervolgens op de NAM.’

Samenbrengen schadeafhandeling en versterking

De Herstelwet Groningen brengt, als het aan de PvdA ligt, schadeafhandeling en versterking samen. ‘Het is belachelijk om beide gescheiden te behandelen’, schrijft de partij. Gemeenten krijgen ruimte om dorps- en wijkvernieuwing door te voeren en de provincie ondersteunt de gemeenten hierbij.

Naast schade-afhandeling en versterking is het fonds ook bedoeld om Groningen qua leefbaarheid een boost te geven. ‘Bestrijding van ongelijkheid, investeren in een duurzame economie en het scheppen van werkgelegenheid vormen daaronder de pijlers.’

Crisisaanpak

De Herstelwet, het aparte schadefonds en plannen voor de leefbaarheid zijn onderdeel van een ‘crisisaanpak op vier delen’, schrijft de partij. Het vierde punt is dat via een Parlementaire Enquête verantwoording wordt afgelegd over de gevolgen van gaswinning in Groningen.

