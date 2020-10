Elektronische apparaten belanden vaak tussen huisvuil: 'Dit is niet de bedoeling'

Samen met de gemeenten in Noord-Nederland vraagt ze tijdens de Nationale Recycle week extra aandacht voor de inzameling en verwerking van elektronische apparaten.

Schaarste

'Als er teveel apparaten bij het gewone vuil belanden, kan dat op lange termijn tot problemen leiden. Er zitten zeldzame grondstoffen in de printplaten en moederborden van de elektronische apparaten, zoals goud of titanium. Die halen we uit de natuur en daar komt vaak kinderarbeid of geweld bij kijken.'

Het kan zijn dat we over veertig jaar geen nieuwe apparaten meer kunnen maken Anneloes Oldenburger - Virol

Dan kun je die onderdelen dus beter recyclen, legt Oldenburger uit. Niet alleen voor een betere wereld, maar ook voor jezelf. 'Omdat die grondstoffen zo schaars zijn, kan het zijn dat we over veertig jaar geen nieuwe apparaten meer kunnen maken. Veel mensen beseffen nog niet hoe belangrijk het is om op de juiste wijze te recyclen.’

45 miljard kilo

Mensen doen steeds sneller afstand doen van hun oude tosti-ijzers, haardrogers, airfryers en scheerapparaten. ‘Elektronisch afval is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. We produceren wereldwijd met elkaar zo'n 45 miljard kilo elektronisch afval per jaar. In Nederland is dat 166 miljoen kilo. Best veel daarvan wordt gerecycled, maar veel belandt ook nog in het huisafval. Dat is niet de bedoeling.’

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunnen het hele jaar door ingeleverd worden bij het afvalbrengstation of de milieustraat in de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat deze ingeleverde apparaten op de juiste wijze gerecycled worden. Ook organiseert Oldenburger speciale actiedagen waarop mensen afdankertjes kunnen inleveren bij scholen.

Steuntje in de rug

Het wegbrengen van gebruikte apparaten heeft ook dichter bij huis positief effect, vertelt Oldenburger. De elektrische en elektronische apparaten uit Noord-Nederland worden bij Virol in Scheemda verwerkt.

‘Dit wordt gedaan door mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Langdurig werklozen, vroege schoolverlaters en inburgeraars worden door het recycleproces opgeleid naar een betaalde baan', aldus Oldenburger.

De opbrengst van de apparaten gaat deze actieweek naar Lutje Geluk, een stichting die uitjes verzorgt voor gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen.



