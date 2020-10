Rondje Groningen: Virtueel maakt Robben ze wel

Arjen Robben in FIFA 21 (Foto: Fifaboy1999 NL/ YouTube/ EA Sports)

Nu Robben ook in de voetbalgame FIFA 21 in FC Groningen vertegenwoordigd is, zullen er vast wat meer mensen met ons groenwit in het spel spelen. Zo ook Fifaboy1999, die er aardig succes mee boekt.

1) Eemshaven, de groene energieslurper van Nederland

Of specifieker: het datacentrum van Google in de Eemshaven is volgens Lutjegaster Arjen Lubach een van de grote groene energieslurpers van Nederland - van onze belastingcenten.

2) Er komt een extra trein tussen Grunn en Ljouwert

En dat gaat ProRail bijhouden in video.

3) Aangrijpende podcast

Over en van Weike, die haar moeder verloor.

4) Wat vind jij van sportparken in Groningen?

Veel lichtmasten zijn niet goed onderhouden en zijn dringend aan vervanging toe, werd onlangs duidelijk in de gemeente Groningen. Onverlet, of misschien wel daarom, wil gemeenteorganisatie Sport050 weten: wat vind jij van de sportparken in de gemeente?

5) Robben doet het virtueel al voor de FC

Nu Arjen Robben in FC Groningen zit in voetbalgame FIFA 21, kan het best eens zijn dat er heel wat parallelle FC Groningen-seizoenen worden gedraaid. Fifaboy1999 NL doet het... en voorziet het zelf van commentaar.

6) Als ik er maar vanaf-ben in Haren

De Harener Courant dat er nogal wat afval wordt gedumpt... naast de afvalcontainers.

7) Of je een beetje kan mountainbiken/ crossfietsen...

... in Bikepark Groningen? Ja!

8) Voetjes van de vloe.. uhh.. tegels!

Nou vooruit, nog een Jerusalema-dansje dan.

