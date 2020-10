Brandweer heeft nieuw 'geen spoed'-nummer om 112 te ontlasten

Geen spoed, wel brandweer? Bel 0900-0904. De brandweer heeft een extra telefoonnummer. Het is bedoeld voor zaken die mogelijk gevaar opleveren, maar die op dat moment nog niet gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Zo hoopt de brandweer het 112- nummer te ontlasten.

Een boom op de weg, een waterlek, een koe in de sloot of een kat in de boom? Bel dan niet met 112, maar met 0900-0904, probeert de brandweer ons met de maandag ingezette campagne te verleiden.

'In het stormseizoen wordt er vaak 112 gebeld. Terwijl je daarmee iemand in de weg kan zitten die een ambulance nodig heeft', zegt brandweer-woordvoerder Jesse Mol.

Direct brandweer aan de lijn

Sinds maandag is 0900-0904 in de lucht. Wie dat nummer belt komt ook bij een centralist in de meldcentrale in Drachten terecht, maar wel direct bij de brandweer. Zo blijft 112 vrij voor alle levensbedreigende situaties. 0900-0904 is 24 uur per dag bereikbaar.

Toch kan Mol zich voorstellen dat mensen in sommige gevallen twijfelen of er in bepaalde omstandigheden een niet-spoedeisende of een 112 melding moet worden gedaan. Daarover is hij duidelijk: 'Bij twijfel blijft het 112'.