Onrust in Venneflat houdt aan: 'Dit voelt niet veilig!'

De rust is nog altijd niet teruggekeerd in de Venneflat in Winschoten. Ruim een half jaar geleden deden bewoners anoniem hun verhaal, maar nog altijd zijn zij naar eigen zeggen op hun hoede.

Reden: een van de grootste overlastgevers woont weliswaar niet meer in het gebouw, maar is nog steeds in en rondom de flat te vinden. ‘Wij willen na jaren eindelijk eens onze rust terug’, laat een van de bewoners weten.

‘Drugsflat’

De Venneflat in Winschoten is een eigen leven gaan leiden onder de naam ‘drugsflat’. In het gebouw in Winschoten woonden lange tijd personen die zorgden voor overlast. Er werd gedeald, de wietzakjes lagen op de overloop, de lift werd besmeurd met bloed en poep en jongeren kwamen via plekken waar geen camera’s hingen het gebouw binnen.

Begin april deden de bewoners hun verhaal, uit angst allemaal anoniem, maar een half jaar later zitten zij nog steeds met een onveilig gevoel in hun woning. Dat komt omdat een van de overlastveroorzakers meerdere keren per week over de gangen loopt. Ook staan op zijn Facebook-pagina berichten waarin gesproken wordt over het ingooien van ramen en bewoners worden uitgescholden.

Die tien dagen waren zo rustig. Maar helaas vliegen die dagen voorbij en zijn wij nu weer terug bij af. Een van de bewoners van de Venneflat

Alles bij elkaar opgeteld was het voor burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt aanleiding om een gebiedsverbod van tien dagen op te leggen. Een van de bewoners: ‘Die tien dagen waren zo rustig. Natuurlijk kijk je nog om je heen, maar je weet dat hij er niet meer is. Dat is fijn, maar helaas vliegen die dagen voorbij en zijn wij nu weer terug bij af.’

Opvang zoeken

Woningcorporatie Acantus, eigenaar van het gebouw, en de gemeente benadrukken al langer dat zij niet zomaar mensen uit de flat kunnen zetten. Dat twee overlastgevers hun huur opzegden, was daarom een overwinning voor de bewoners die overlast ervaren. Voor een van de overlastgevers werd opvang gezocht, maar dat mislukte. Hij had opeens geen dak meer boven zijn hoofd en plaatste een bericht op Facebook waarin staat dat hij opeens dakloos was.

Een van de bewoners: ‘Wij willen niet dat hij dakloos is. Zorg er als Acantus en als gemeente nou voor dat hij een dak boven zijn hoofd krijgt. Hij kan dan weer verder met zijn leven en wij krijgen het plezier om hier te wonen weer terug.'

'Op dit moment zitten mensen opgesloten in hun huis, die moeten onder begeleiding naar de supermarkt omdat ze dat anders niet durven. Dit voelt niet veilig! Deze situatie moet ophouden.’

Langer gebiedsverbod?

De Huurdersorganisatie Oldambt is al sinds jaar en dag druk met deze problematiek. Voor haar is de oplossing simpel: geef een gebiedsverbod af van acht weken. De burgemeester begrijpt de vraag, maar laat weten op dit moment weinig te kunnen doen.

Ik vind dit echt heel vervelend voor de bewoners. Maar er is juridisch bewijs nodig om iemand het recht om ergens te komen te ontnemen. Cora-Yfke Sikkema - Burgemeester van de gemeente Oldambt

‘Ik vind dit echt heel vervelend voor de bewoners. Maar er is juridisch bewijs nodig om iemand het recht om ergens te komen te ontnemen. Die overlast moet vastgesteld worden door de politie of de boa’s. Daarom wil ik de bewoners nogmaals oproepen: bel de politie zodra hij er is en overlast veroorzaakt. Ik heb hiervoor jullie hulp nodig. Alleen dan kunnen wij actie ondernemen.’

Mensen durven niet

Zolang bewoners de telefoon niet pakken, kunnen problemen dus moeilijk worden opgelost. En de bewoners weten dat. Waarom pakken zij dan niet de telefoon?

Een van hen: ‘Het zijn allemaal momentopnames. Als er overlast is en wij de politie bellen, dan is hij al gevlogen zodra de agenten er zijn. Hij is niet dom. Maar veel durven ook niet te bellen, omdat ze bang zijn dat hij opeens voor de deur staat.’

Toch roept de huurdersorganisatie de bewoners op om te bellen: ‘Wij hebben het al tig keer gezegd. Jullie namen worden niet genoemd, maar bewoners vrezen dat de overlastveroorzaker kan herleiden wie gebeld heeft. Ze zijn doodsbang.’

