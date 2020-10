Uitbaggeren van het Westgat is weer nodig: 'Zo kunnen kotters beschadigd raken'

Ruim twee jaar geleden werd het Westgat, na jaren van plannen maken en voorbereidingen, uitgebaggerd. Dat was nodig omdat kotters, met name de grotere, vaak grote moeite hadden het Westgat te passeren wanneer ze van of naar Lauwersoog voeren.

Onstuimig

'Dat baggeren heeft enorm succes gehad', zegt havendirecteur Harm Post. 'De omzet van de gezamenlijke bedrijven in en rond Lauwersoog is gestegen met dertig miljoen euro. Schepen die hier eerst niet kwamen omdat ze het Westgat wilden mijden, komen nu wél. Dat is er goed voor de haven.'

Maar uit de tweemaandelijkse metingen blijkt dat het Westgat weer ondieper aan het worden is. De diepte was zes meter, maar nu is het op sommige plekken nog maar 5,5 meter. Post: 'Een kotter ligt geen 5,5 meter diep in het water, maar het Westgat is onstuimig. Er zijn daar golven van 2,5 à 3 meter. En dan kan een kotter wél beschadigd raken'.

Geen vergunning

Met andere woorden: er moet snel weer gebaggerd worden. Volgens Post kan dat op zeer korte termijn. Er liggen namelijk regelmatig twee hopperzuigers in de haven van Lauwersoog, die gebruikt worden voor zandsuppletie bij Ameland.

'Het bedrijf dat die hoppers exploiteert heeft gezegd in de loze uren ook in het Westgat te willen zuigen, voor een gering bedrag', zegt Post. 'Maar dat kan niet, omdat er geen vergunning is. Die moet van Rijkswaterstaat komen, maar die wil eerst de evaluatie van de eerste baggerronde afwachten.'

Eén van de twee hopperzuigers in de haven van Lauwersoog (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Oproep aan Rijkswaterstaat

Volgens Post is de tijd nu rijp om te baggeren, omdat de twee grote hopperzuigers tot begin volgend jaar actief zijn bij Ameland, en daarna weer verdwijnen.

'Als je ze dat soort schepen hier apart laat komen om te baggeren kost dat anderhalf miljoen euro, terwijl het nu bijna voor niets kan', zegt Post. 'Daarom mijn oproep aan Rijkswaterstaat: toon eens wat koopmanschap!'



