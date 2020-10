Plan voor bouw de Tirrel in Winsum wordt aangepast

Door een financiële tegenvaller van 9,3 miljoen euro is de bouw van de Tirrel op losse schroeven komen te staan. Het project kost daardoor nu 34 miljoen euro. Onderzoeksbureau Ecorys heeft intussen onderzocht of het plan nog wel goed in elkaar zit. Het college gaf daartoe opdracht, na kritische vragen vanuit de raad.

Het tekort is in het nieuwe voorstel aangepast naar ruim 8,2 miljoen euro. Stichting de Hoven, die verantwoordelijk is voor de bouw van het verzorgingstehuis, neemt een groter deel van de financiering op zich.

Verkeerde informatie over huurcontracten

Het vorige plan bevat ook foute informatie, is uit het onderzoek gebleken. In het plan van het college is onjuiste informatie verstrekt over de vastgelegde huurovereenkomsten. Dit is inmiddels ook aangepast. Zo zouden er overeenkomsten met huurders gesloten zijn. Dat bleek ook uit navraag van RTV Noord al niet het geval.

Morgen besluit van de raad

De raad zou aanvankelijk afgelopen woensdag al een besluit nemen over de Tirrel, maar het college vroeg uitstel om het project te laten doorlichten. Er is onderzocht of het plan volledig en betrouwbaar is. De fractievoorzitters zijn maandagochtend vertrouwelijk geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek, dat er nu voor heeft gezorgd dat het college een aangepast plan voorlegt aan de raad.

Dinsdagavond mag de raad zich daarover uitspreken.

De Tirrel: Hoe zit het ook alweer? In de multifunctionele accommodatie De Tirrel moeten twee basisscholen, een verzorgingstehuis, kinderdagopvang en een sporthal komen. Een bewuste keuze, want het college wil zoveel mogelijk kindervoorzieningen onder één dak samen met de ouderenhuisvesting. Maar inmiddels zorgt dit plan voor de nodige opschudding, door een berekend tekort van zo'n 9 miljoen euro.



De gemeenteraad had veel vragen over de miljoenentegenvaller. Zo zaten er nog onduidelijkheden in het plan. Ook heeft een aantal toekomstige huurders vraagtekens bij het huren van de gemeenschappelijke ruimtes.



Wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie) besloot op te stappen vanwege de financiële situatie. Hij kwam onder vuur te liggen omdat de gemeenteraad op cruciale momenten niet goed werd betrokken bij het ontwikkelingsproces. Wethouder Kristel Rutgers (CDA) heeft het project vervolgens laten doorlichten om te kijken of het nog ‘betrouwbaar’ is. Zij draagt nu de verantwoordelijkheid voor de Tirrel.

Het college van de gemeente Het Hogeland: Kristel Rutgers (midden), Harmannus Blok (rechts) (Foto: Gemeente Het Hogeland)

Vervolg

Of de raad genoegen neemt met de resultaten van het onderzoek en de aanpassingen in het plan moet dinsdagavond dus blijken. Een besluit of er toekomstmuziek in de Tirrel zit is hoe dan ook nodig, omdat het voorlopige contract met aannemer Rottinghuis afloopt.

