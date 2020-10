Lauwersoog krijgt mini-fabriekje waarin klinkers worden gemaakt van afvalplastic

The Great Plastic Bake Off (Foto: Great Plastic Bake Off)

The Great Plastic Bake Off. Zo heet het bedrijfje dat Lauwersoog heeft uitgekozen als eerste locatie waar straatklinkers worden gemaakt van afvalplastic.

The Great Plastic Bake Off is een initiatief van enkele jonge ondernemers, die een procedé hebben ontwikkeld waarmee afvalplastic kan worden omgevormd tot klinkers.

Het gaat om een soort mini-fabriek, die in een container past. Die container kan overal worden geplaatst. Een 'rollende keuken', noemen de ondernemers het zelf: een keuken waarin plastic klinkers worden 'gebakken'.

Lege frietsausemmers

Lauwersoog heeft de primeur, mede dankzij de enthousiaste havendirecteur Harm Post. 'We zijn eens gaan kijken hier in de haven, bij twee professionele afvalverwerkers en bij zes bedrijven. Er is hier voldoende geschikt plastic afval voorhanden, denk bijvoorbeeld aan viskisten, verpakkingsmateriaal, visnetten, lege frietsausemmers, noem maar op. Maar ook plastic afval dat vissers meenemen vanaf zee.

Het is de bedoeling dat plastic te sorteren, waarna de Great Plastic Bake Off regelmatig langskomt voor de verwerking. Het mes snijdt aan twee kanten, vindt Post: 'Die klinkers kunnen we zelf weer gebruiken in de haven.'

