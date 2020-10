'Het was een chaos en er kwam een verschrikkelijke walm op mij af'

In de afgelopen dagen heeft hij vooral opgeruimd: 'Er kwam een verschrikkelijke walm op mij af en ik zag een verschrikkelijke chaos.'

Joling omschrijft zijn eerste kennismaking met de binnenkant van het gebouw. 'Er lagen matrassen, vuilniszakken en nog veel meer rotzooi. Inmiddels is er al een container vol rotzooi weggebracht.'

Het vervallen gebouwen staat al een aantal jaren leeg. Sinds 1993 is het niet meer nodig, vanwege vrij verkeer door het Schengen-verdrag. De gemeente Westerwolde wil het behouden, omdat het nog één van de weinige overgebleven grenskantoren is. Ze verkochten het aan Joling, die het dus wil gebruiken als kantoorruimte.

Een tik voor grensovergangen

Hij heeft het gekocht voor een symbolisch bedrag: één euro. Zelf zegt hij er 70.000 euro in te moeten steken. Waarom hij het dan toch koopt? Een fascinatie met grensovergangen is het antwoord: 'In mijn jeugd ging ik altijd met mijn ouders naar Polen. Dat was nog in de tijd van het IJzeren Gordijn. Dat vond ik harstikke spannend. Ik denk dat ik er een tik aan over heb gehouden', vertelt Joling.

Ik heb mij erin verdiept en ik heb een heleboel foto's van de binnen- en buitenkant Richard Joling

De grensovergangen-enthousiast wil uiterlijk van het gebouw herstellen zoals het in de tachtiger jaren was: 'Ik heb mij erin verdiept en ik heb een heleboel foto's van de binnen- en buitenkant', zegt hij.

Verloren objecten

Toch is het moeilijker dan gedacht, want er missen veel objecten die vroeger op, in of aan het gebouw zaten. Waar die zijn gebleven? Joling weet het bij sommige dingen ook niet. 'Er stond hier een stoplicht, die zou ik graag terug willen. En wat ik ook heel graag terug zou willen is een plakkaat van de marechaussee dat hier vroeger hing.'

Ik ben toch wel meer dan een jaar bezig Richard Joling

Joling hoopt dan ook dat mensen, die spullen van het gebouw hebben, contact met hem opnemen: 'Alleen op die manier kunnen we hem in de authentieke staat krijgen', zegt hij.

In de aankomende maanden hoopt de liefhebber aangesloten te worden op het stroom zodat hij verder kan met de werkzaamheden. Wanneer hij dan klaar is? 'Ik ben toch wel meer dan een jaar bezig', zegt hij. Joling hoopt begin 2022 de openingslinten door te knippen.

