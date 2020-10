Op de Openderweg bij Opende is maandagmiddag een auto over de kop geslagen en in een weiland belandt.

De automobilist was door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en sloeg vervolgens over de kop. Hij belandde tientallen meters verderop in het weiland.

Of de chauffeur de enige inzittende was is niet bekend. Ook is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.