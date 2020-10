Het amateurvoetbal eruit? 'Geen verrassing, maar wel te laat'

Voor Arjan Fledderman, voorzitter van FC EO uit Leens, tenminste niet. 'Maar het besluit komt wel te laat', zegt Fledderman. Wat hem betreft had het voetbal best een maand eerder kunnen worden geschrapt.

Maand eerder was verstandig geweest

'Ik ben geen expert natuurlijk, maar toen het aantal besmettingen een aantal weken geleden dusdanig toenam, had ik het verstandig gevonden om de zaak toen al stil te leggen', zegt hij. 'Als dat was gebeurd, dan hadden we toen misschien kunnen voorkomen waar we nu tegenaan lopen.'

Het gaat om de veiligheid van iedereen. Dan is voetbal maar bijzaak Arjan Fledderman - voorzitter FC LEO

Natuurlijk is het vervelend, zegt Fledderman. 'Maar dit zat eraan te komen', meent hij. Los daarvan: 'Zoals het nu gaat, met die wedstrijden zonder publiek, is dan dan leuk? Het is sfeerloos op het sportpark.'

Vanwege een mogelijke besmetting wilde FC LEO een paar weken de tweede wedstrijd van de competitie tegen De Heracliden niet door laten gaan. 'Maar de GGD zei: laat maar doorgaan. Gelukkig was iedereen negatief, maar dat ging eigenlijk een beetje tegen ons gevoel van veiligheid in. Maar goed, daarom is dit een goed besluit. Het gaat om de veiligheid van iedereen. Dan is voetbal maar bijzaak.'

Zorgelijke ontwikkeling

'Dit is een zorgelijke ontwikkeling', reageert Bram Reudink van Sportkoepel Groningen. 'Ik ben heel benieuwd of trainingen nog wel kunnen doorgaan.'

Als het Rijk dit niet compenseert... Wat dan? Bram Reudink - Sportkoepel Groningen

'Dit heeft écht forse implicaties', vervolgt Reudink, 'los van het feit dat mensen niet meer kunnen sporten.' Hij vraagt zich af wat er bijvoorbeeld gebeurt met de huur van sportaccommodaties door verenigingen. 'Als het Rijk dit niet compenseert... Wat dan?' Door het sluiten van sportkantines valt een gat in de begroting van veel verenigingen.

'Ook voor tennis heeft dit consequenties'

Volgens de uitgelekte plannen zouden alleen sporten zonder contactmomenten mogen doorgaan. 'In alle eerlijkheid, dat zijn er niet heel veel', zegt Reudink. Zo zou er nog wel getennist mogen worden. 'Maar dubbelen gaat dan bijvoorbeeld niet meer. Ook voor een sport als tennis hebben de maatregelen consequenties.'

Reëel is Reudink ook: 'Dat het onvermijdelijk is, is een gegeven. We zien de besmettingen toenemen.'

Onvermijdelijk

Bernd Zinger, voorzitter van voetbalclub HS88 reageert gelaten. 'Het is onvermijdelijk. Ik was hier wel een beetje vanuit gegaan. Sport is even minder belangrijk.'

Coronamaatregelen alleen lijken niet meer voldoende volgens het kabinet (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Uiteraard is er teleurstelling. 'Maar dat was een paar weken geleden ook al zo, toen we zonder publiek moesten sporten', zegt Zinger. 'Ik was bang voor weer een intelligente lockdown. Dit is een tussenstap.'

'Je hebt je er maar bij neer te leggen'

'Ik ben blij dat de jeugd tot achttien jaar wel gewoon kan blijven sporten', vervolgt Zinger. 'Voor de jeugd is het belangrijk dat ze kunnen blijven sporten en ritme houden.'

Als ze de jeugd eruit gooien, dan vrees ik dat dat ons leden gaat kosten Pascal Spijker - voorzitter VV Bato

Dat laatste geldt ook voor Pascal Spijker, voorzitter van VV Bato uit Winschoten. 'Als ze jeugd er ook uitgooien, dan vrees ik dat dat ons leden gaat kosten', zegt hij. Vandaar dat ik ook denk dat ze dit uit elkaar hebben getrokken. Dat ze jeugd willen blijven laten voetballen kan ik me dan ook wel voorstellen.'

Tja, wikt Spijker. 'Wat moet je er van vinden? Het wordt er niet leuker op. Maar je hebt je er maar bij neer te leggen.'

