Corona velt ook Eurocup Delfzijl: 'Financiële risico te groot'

'We hebben lange tijd gewikt en gewogen of het evenement op een veilige manier kon doorgaan en hoopten constant dat de Eurocup in januari als eerste evenement wél door zou kunnen gaan. Helaas blijkt dit niet het geval', vat Eurocup Delfzijl-voorzitter Roy Boxmeer het besluit samen.

Het laat zich volgens hem raden dat het organisatorisch geen doen is om zo'n groot toernooi neer te zetten met de huidige coronamaatregelen.

Probleem met reizen

Omdat deelnemende teams uit allerlei windstreken naar de Havenstad komen, was het alleen reistechnisch al een hele opgave om het evenement door te laten gaan op de wijze waarop iedereen dat gewend was.

Het reizen is nu een groot probleem Roy Boxmeer - Voorzitter Eurocup Delfzijl

Boxmeer: 'Er komen clubs uit heel Europa en de laatste twee jaar hadden we zelfs een Braziliaans team. Het reizen is nu een groot probleem. Een alternatieve editie met alleen Nederlandse clubs hebben we ook overwogen, maar ook dan lijkt reizen lastig.'

Het Belgische RC Genk schreef de laatste editie van de Eurocup Delfzijl op haar naam (Foto: Machiel Akkerman/RTV Noord)

Toeschouwers

Het bestuur laat bij monde van Boxmeer weten dat ook uitgebreid is gekeken hoe toeschouwers in het Groningen Seaports Stadion konden worden toegelaten.

'Je kijkt dan bijvoorbeeld naar hoeveel mensen je kwijt kunt, looproutes, een veiligheidscheck en het gebruik van mondkapjes.' De conclusie was dat de Eurocup Delfzijl dan flink aan kwaliteit zou inboeten. 'En dan is het beter om een jaar over te slaan. Bovendien is het financiële risico simpelweg te groot.'

Wel groen licht voor Regioteam en School Battle

Overigens wordt niet overal een streep doorheen gezet. Zo wil de organisatie nog iets op touw zetten voor het Regioteam, waarin de beste jeugdspelers uit de regio worden verzameld. De School Battle, een schoolvoetbaltoernooi voor basisscholieren, kan volgens de organisatie eveneens doorgaan omdat deze spelers niet aan de anderhalvemeterregels gebonden zijn.

Het is nog niet zeker of de School Battle plaatsvindt in de havenloods van Wijnne Barends, waarin het Groningen Seaports Stadion elk jaar wordt opgebouwd.

Een speler van FC Groningen in actie tijdens den eerdere editie van Eurocup Delfzijl (Foto: Orange Pictures/Jan Westman)

