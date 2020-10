Corona niet overal spelbreker: kinderen spijkeren creativiteit bij in Timmerdorp

Het coronavirus zorgt ervoor dat veel dingen niet door kunnen gaan, maar dat geldt niet voor het Timmerdorp in de stad Groningen. Op het Suikerunieterrein zijn kinderen dan ook druk in de weer met planken, spijkers en hamers.

In het Timmerdorp benutten circa tweehonderd kinderen in deze herfstvakantie hun creativiteit, terwijl ze met elkaar in de buitenlucht aan de slag zijn. Het is een activiteit waarvan burgemeester Koen Schuiling het belang wil laten inzien. Door de coronacrisis dreigen kinderen uit met name achterstandswijken sneller in de criminaliteit terecht te komen, waardoor een maatschappelijke tweedeling ontstaat. Door met leeftijdsgenoten bezig te zijn in een Timmerdorp, wordt dat sneller voorkomen.

Coronadraaiboeken

Mede-organisator Luchiena Lanjouw is erg opgetogen dat er gewoon zoals vanouds getimmerd kan worden in het Timmerdorp, al is het volgens haar wel anders dan in de zomer. En dan zijn er nog talloze coronamaatregelen. 'We hebben speciale coronadraaiboeken opgesteld en er zijn looproutes aangebracht. Allerlei dingen waar je normaal niet om hoeft te denken, zijn nu ineens wel van belang. Dat maakt een voorbereiding toch wel specialer, moet ik zeggen.'

Van vier naar drie

'We hebben een wasstation waar kinderen hun handen op gezette tijden moeten wassen, we hebben de catering voor vrijwilligers anders moeten inrichten, en dan zijn er de gezondheidschecks nog', somt Lanjouw verder op. Daar zijn de aanpassingen van het Timmerdorp overigens nog niet helemaal mee genoemd, want het aantal dagen waarop de kinderen aan de slag kunnen is ingekort van vier naar drie. 'Maar daar was sowieso al wat discussie over, omdat vier dagen voor kinderen wel heel vermoeiend is.'

'Timmer-de-timmer'

Omdat het Timmerdorp van dinsdag tot donderdag geopend is, kunnen de kinderen op vrijdag bijkomen van hun avontuur, vertelt Lanjouw. Ze was huiverig voor slechte weersomstandigheden, maar als dinsdagochtend een waterig zonnetje doorbreekt, prijst ze zichzelf en de kinderen gelukkig. 'En anders zijn er genoeg schuilmogelijkheden', vult ze direct aan. Na een openingswoord, zoeken de kinderen gehaast een plekje om te bouwen. 'Nu is het één en al timmer-de-timmer', besluit Lanjouw met een tevreden blik.

