Rondje Groningen: Sinterklaas (en Henk Westbroek) in Bourtange voor een nieuwe hit

Trekkers op de weg, Sinterklaas op het dak, Tammo over TikTok en Fledderus in beeld over transferdeadlinestress. Tijd voor het Rondje!

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Trekkers op de weg!

Niet vanwege stikstofprotesten. Nee, het is oogsttijd.

2) Rommelhoekje 'wordt prachtig'

Dat zegt een van de stadsontwikkelaars bij de gemeente Groningen over het rommelige hoekje op de Nieuwe Markt (het Forumplein) in de binnenstad. Je moet het willen zien, misschien.

3) Laat het maar aan TikTok Tammo over

Om ook andere noordelijke TikTok-accounts even in het zonnetje te zetten. Op Twitter.

4) Jongeren bereiden zich voor

Op een klimaatconferentie in Groningen januari volgend jaar.

5) Fleddie 'maak me gek'

De transferwindow is inmiddels alweer even gesloten, maar FC Groningen laat op YouTube zien hoe het eraan toe is gegaan bij technisch directeur Mark-Jan Fledderus. Zo is te horen hoe trainer Danny Buijs vertelt over het oefenduel tegen PEC dat niet doorgaat.

6) Kan jij zien in welk Grunnegs dorp Sinterklaas wordt geëerd in dit nieuwe nummer?

Omdat het niet al te makkelijk is om te zien, geven we het antwoord maar: Bourtange. Daar hadden ze al niet te klagen over toeristen dit jaar. De Spaanse goedheiligman mogen ze daar dus ook toe rekenen.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Júist nu. ;-) Tot morgen!